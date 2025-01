‘Chocado All’: o diretor executivo da Thyrocare, Arokiaswamy Velumani, leva a Ola após o evento de 5 estrelas

O fundador e diretor executivo da Thyrocare Technologies, Dr. Arokiaswamy Velumani, recentemente deu um passo significativo para demonstrar que valoriza mais simplicidade e viagens eficazes do que viajar em carros de luxo. Depois de participar de um evento em um luxuoso hotel de cinco estrelas, o Dr. Arokiaswamy Velumani optou pelo serviço do motorista de táxi Ola em vez de pegar seu próprio carro de luxo.

Na plataforma de mídia social X, o diretor executivo da Thyrocare Technologies declarou: “O verdadeiro luxo na vida. Na varanda de um hotel de 5 estrelas. Às 22:30 Depois do jantar, liguei para Ola. Enquanto esperava, muitos insistiram em se tornar uma selfie.

Ao descrever a situação com mais detalhes, ele disse que uma longa cauda de carros altos -esperou pacientemente atrás da onda de táxi enquanto fazia um movimento rápido e eficiente com sua escolha. “Tail longa. Todos os carros altos de Rich estão por trás da onda pacientemente. Quando me sentei em onda, todos ficaram surpresos. Quando você é alto, seja ótimo, seja frugal, seja humilde. Os ricos e famosos também são respeitados. Emi Ele se eleva.

De acordo com o Dr. Arokiaswamy Velumani, é preciso ser frugal, humilde, com os pés no chão e prático. Ele enfatizou a simplicidade sobre o materialismo com esse humilde gesto. A publicação viral acumulou mais de 1,75 milhão de visitas. 1,7 mil eu gosto e vários comentários. Os usuários da Internet ficaram empolgados com a preferência de Velumani pela simplicidade sobre o luxo.

Um usuário apontou a filosofia e a prática contraditórias: “Por que ir a 5 estrelas se você quer ser frugal? A mesma lógica de escolha de um carro para comida também não se aplica? Simplesmente por curiosidade. Outro usuário comentou: “O verdadeiro luxo não é sobre as rodas; é a mentalidade. A humildade e a paz sempre superarão qualquer carro alto”.

Um terceiro usuário declarou: “Dr. Velumani pode até levar uma onda de carro para um hotel de cinco estrelas, e será considerado uma simplicidade admirável, porque é o Dr. Velumani, um empreendedor de sucesso. Mas se uma pessoa genuinamente do meio fizer o mesmo, ele receberá olhares críticos, como se estivesse lá para desfrutar de uma experiência gratuita de ar condicionado. A sociedade romântica nos ricos, mas a desvaloriza nos pobres, expondo uma hipocrisia profundamente enraizada na maneira como percebemos riqueza e valor ”.

Um quarto usuário comentou: “Portanto, não tenho carro, dirigir é um aborrecimento em Mumbai, o estacionamento é duplamente doloroso, por que apoiar essa dor de cabeça quando precisamos apenas do nosso corpo para passar de um lugar para outro, podemos nos mover em nosso próprio carro ou alugar não importa. Ao elogiar o CEO, um usuário escreveu: “Fico feliz em ouvir os líderes para pregar com o exemplo sobre uma vida simples e um pensamento alto. De fato, Ola facilita a vida no aspecto da mobilidade”.

Conhecido por seus hábitos de viagem frugal, o Dr. Arokiaswamy Velumani disse sua experiência de pegar um trem local em Mumbai anteriormente, o que o salvou 52 minutos em comparação com a viagem de carro.

