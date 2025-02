Chocante: as redes sociais reagem ao Grammy 2025 Desaul para Ustados Zakir Hussain, ‘Verdadeira vergonha’

Grammys 2025: Liam Payne, ela Jenkins, Joe Chambers – A seção ‘In Memoriam’ do 67º Grammy Awards tinha os nomes de quase todos os músicos icônicos, mas um professor indiano foi perdido: Zakir Hussain. As redes sociais estão cheias de usuários da Internet que reagem ao incidente.

“Vergonha de não ver o vencedor de 4 vezes e o candidato várias vezes Zakir Hussain no tributo ao Grammy a artistas perdidos recentemente. É uma verdadeira pena ”, disse um usuário da Internet.

Zakir Hussain ausente no Grammy 2025 ‘no segmento de memoriam’ Grammys 2025, organizado pela Academia de Gravação, foi realizado no domingo, 2 de fevereiro, na Crityto.com Arena, em Los Angeles. Todos os anos, os Grammys prestam homenagem às lendas da indústria que morreram no ano passado em sua assembléia ‘em memoriam’.

No entanto, Zakir Hussain, o jogador de mesa mais proeminente da Índia, que morreu em 15 de dezembro, no ano passado, não foi homenageado com uma menção na seção Grammys em Memoriam.

Zakir Hussain foi o primeiro músico da Índia a receber três Grammys na cerimônia de premiação em 2024. Ele tinha 73 anos, quando morreu devido a fibrose pulmonar idiopática em um hospital de São Francisco.

Os usuários da Internet reagem ao incidente “Amigo, onde diabos está Ustaad Zakir Hussain?” Um usuário escreveu, junto com o vídeo do líder do Coldplay, Chris Martin, para Liam Payne, e outros ícones musicais mortos no Grammys 2025.

“Como é que Zakir Hussain não é mencionado no obituário do Grammy #Grammys2025, ele foi vencedor no ano passado”, disse outro intervalo.

“Grande senhora. Eu não vi @recingacad mencionar Zakir Hussain na seção Memoriam. #Grammys”, disse outro.

Grammys 2025 ‘no segmento de memoriam’ Chris Martin de Coldplay, fez o ‘In Memoriam Tribute’ com o guitarrista Grace Bowers no Grammys 2025.

Este ano, o Grammy homenageou músicos como Liam Payne, Kris Kristafferson, Cissy Houston, Tito Jackson, Joe Chambers, Jack Jones, Mary Martin, Marianne Faithfull, Seiji Ozawa e Ella Jenkins.

Fonte