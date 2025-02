Choque de um aterro sanitário em uma salilla deixa uma mulher hospitalizada

Uma capotagem espetacular aconteceu na tarde de terça -feira no Antonio Cardens Boulevard, no meio de Kolinas de San Lorenzo, em Salletquando Uma mulher ao volante colocou a filha e o neto em risco, juntando -se à pista de alta velocidade sem cautela.

O incidente foi registrado por volta das 6:00 da tarde, mobilizando bombeiros, Cruz Vermelha e Proteção Civil, que Eles participaram de Teresita de Jesus Arelano, motorista de Dodge Liberty com novos sinais de LeónS A mulher apresentou um colapso nervoso e pressão alta, por isso foi urgentemente transferido para a Clínica 2 da Seguridade Social.

Impacto e role no Antonio Cardens Boulevard

De acordo com o relatório do trânsito municipal do Saltilo, o motorista estava dirigindo na Thirty -Height Street e ao entrar no Antonio Cardens Boulevard, Ele não tomou as precauções necessárias bloqueando a passagem de Ford Fiesta. Seu motorista parou para evitar o impacto, mas acabou batendo na frente do caminhão.

Apesar do acidente, Teresita continuou a progredir, mas Ele perdeu o controle e acabou escalando a cordilheira central, onde o veículo capotouS Os danos materiais ainda não foram quantificados e a posição legal do acidente será determinada pela área de serviços especializados e pela agência de investigação de Ministério Público.