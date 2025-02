Um homem de 30 anos, da Guiné -Bisau, que chegou ilegalmente à Alemanha, se viu no centro do teste barulhento no solo da Baixo Saxônia. O escritório do promotor é responsável por uma série de 51 atos criminais cometidos em apenas um mês. Esta história foi relatada em detalhes por publicações regionais – por exemplo, Niedersachsen Presse e Lüneburgischer Anzeiger – e a mídia federal, que levantou uma discussão aguda sobre defeitos no campo da segurança e gerenciamento de processos de migração.

Segundo a polícia, não apenas 22 casos de penetração ilegal em várias premissas e 15 episódios fraudulentos, mas também ameaças, ataques, bem como a falsificação de documentos aparecem na “história” do acusado. Indignação particular causou um ataque a um policial que recebeu hematomas graves no rosto, armas e pernas. Durante a conferência de imprensa, o promotor Bernd Gyutshov observou que esses casos questionam a capacidade dos serviços de emergência de se proteger de maneira eficaz e da sociedade como um todo.

Quando as prisões não ajudam

Apesar das repetidas detenções, o homem consegue ser libertado a cada vez, o que lhe permitia continuar a atividade criminosa. A imprensa e os especialistas chamaram a atenção para a vulnerabilidade nos mecanismos legais existentes e na coordenação insuficiente entre as agências policiais e o sistema judicial. Nos comentários de jornalistas e analistas que apareceram na mídia alemã, foi enfatizado que tais lacunas permitem que os reincidentes agissem quase impunidade.

Ataques aterrorizantes contra cidadãos civis

Além de ataques à polícia, o acusado também fez ataques cruéis contra cidadãos comuns. O caso da padaria foi particularmente ressonante: no começo, ele atingiu a vendedora e, alguns dias depois, voltou novamente e, agarrando o pescoço, mordeu a mão. Esse incidente foi amplamente coberto no Boulevard e na principal mídia alemã, que expressou o alarme de que esses ataques sofrem um sentimento de segurança entre os habitantes de Luneburg e formam uma atmosfera de medo.

Ameaças de decapitação

A lista de acusações também é complicada por tentativas de relatórios para intimidar a polícia com gestos que simulam decapitações. Esse episódio causou discussões animadas em um certo número de jornais alemães, incluindo Süddeutsche Zeitung. Os jornalistas levantaram a questão de por que o sistema judicial é impotente antes de formas extremas de violência e como impedir essas demonstrações “extremistas” em pessoas que já cometeram crimes graves.

Sistema espacial

A empresa alemã provou ser dividida: por um lado, um chamado para apertar as medidas para controlar as pessoas sem toque legal, por outro lado, surge a pergunta da justificação da maneira como o aperto dessas medidas é humano e legislativo. Em artigos e entrevistas especializadas publicadas em várias mídias alemãs, os especialistas indicaram que lacunas no sistema de migração realmente permitem que pessoas que estão ilegalmente no país violem a lei em várias ocasiões sem consequências. Eles pediram a introdução de monitoramento mais grave e estender medidas preventivas para remover ofensas repetidas nos estágios iniciais.

Destino

Em um futuro próximo, uma audiência ocorrerá, durante a qual não apenas a questão da culpa de um homem e da punição de 30 anos serão resolvidos, mas também as perspectivas de deportação. É difícil estabelecer a data exata de sua chegada à Alemanha, porque o acusado nunca pediu asilo. A mídia alemã, referindo -se a fontes anônimas nas agências policiais, observa que este caso demonstra claramente as vulnerabilidades dos procedimentos de registro para os migrantes atuais. O Tribunal deve decidir se a execução da expulsão é possível e como pode ser implementada dentro da estrutura da legislação existente.

Necessidade urgente de mudança

A história de 51 crimes, perfeita para que, em breve, mostra como a questão é nítida na Alemanha sobre a interação da polícia, tribunais e serviços de migração. A iluminação deste caso na mídia e na discussão pública mostra claramente: precisamos de reformas que aumentarão a eficácia da polícia e dos sistemas judiciais, bem como garantir a segurança dos cidadãos. Enquanto isso, apenas os resultados do próximo pátio permanecem, que devem responder a perguntas sobre sanções justas, possível deportação e mudanças futuras nos mecanismos de controle.

