À luz de eventos e tragédias recentes em Munique, onde o ataque terrorista levou a vida de uma mulher e uma criança, e mais de 30 pessoas ficaram feridas, a arena política da Alemanha se aquece. O primeiro -ministro da Baviera e o KHSS Marcus Zader fez graves críticas ao governo federal, exigindo medidas imediatas para expulsar imigrantes do Afeganistão. Suas declarações e propostas se tornaram um verdadeiro desafio para as autoridades de Berlim.

O recente ataque terrorista em Munique, após o qual uma mulher e uma criança morreram, e mais de 30 pessoas ficaram feridas, tornaram -se um motivo para apertar a retórica. Zeder pediu para proibir completamente a entrada do Afeganistão na Alemanha e suspender a emissão de vistos. Ele disse que no começo, havia Asafenburg e agora Munique, e isso deveria ser feito. Segundo ele, a Alemanha precisa de um plano de ação imediata contra o Afeganistão, e o governo federal deve começar a agir sem demora.

Em uma entrevista ao jornal Bild Am Sonntag (BAMS), Zader observou que a ministra de Relações Exteriores Annalena Berobok (Green) e a ministra dos Assuntos Internos Nancy Fezer (SDPG) devem começar com negociações diretas com o Taliban na próxima semana. Ele ressaltou que os vôos de expulsão deveriam ser realizados a cada semana e apresentaram seu “plano de cinco pontos” destinado a acelerar as deportações.

Zeder também acrescentou que a prioridade deve ser para garantir a segurança dentro do país e uma redução na migração ilegal. Na sua opinião, os afegãos que são forçados a deixar a Alemanha devem sair o mais rápido possível, e a entrada de novos cidadãos por vistos deve ser interrompida no futuro previsível.

A reação do governo federal

O Chanceler Federal Olaf Sholts (SDPG) já anunciou sua intenção de deportar os Munique atacados após sua sentença, observando que uma pessoa que havia cometido um crime desse tipo pode continuar a contar com qualquer coisa. Segundo o Chanceler, o Afeganistão de 24 anos estava legalmente na Alemanha, embora em 2020 sua petição para provisão de asilo tenha sido rejeitada devido a informações falsas sobre biografia. No entanto, em 2021, ele recebeu uma licença de residência, que levantou questões às autoridades locais.

Contexto político

Alexander Dobrindt, chefe do grupo regional do KHSS, também apoiou a idéia de deportações no Afeganistão e na Síria. Em uma entrevista com os jornais do grupo de mídia da Baviera, ele anunciou a necessidade de usar todas as alavancas para expulsão forçada.

O ministro dos Assuntos Internos, Nancy Fezer, por sua parte, expressou sua vontade de se comprometer com os CDU / CSS. No entanto, sua posição causou críticas dos conservadores, que acreditam que o governo não é suficientemente decisivo.

Plano Zöder: cinco etapas para resolver o problema

De acordo com o Bild Am Sonntag, Zader propôs um plano de ação específico:

Negociações imediatas com o Talibã sobre deportações.

A proibição de entrada na Alemanha para cidadãos do Afeganistão.

A suspensão da emissão de visto para os afegãos.

Aceleração de procedimentos de expulsão para pessoas forçadas a deixar o país.

Fortalecendo o controle da migração ilegal.

Especialistas sobre o realismo do plano

A mídia alemã, incluindo ARD e Deutsche Welle, observa que as negociações com o Taliban são uma tarefa difícil. Depois de chegar ao poder no Afeganistão, o Taliban não demonstrou preparação para a deportação para a cooperação. Além disso, as organizações de direitos humanos alertam contra os riscos para a vida dos deportados, dada a complexa situação humanitária no país.

No centro da agenda política

A situação em torno das deportações para o Afeganistão tornou -se o próximo campo de batalha entre o governo federal e a oposição conservadora. Enquanto Zader e seus apoiadores insistem em medidas rigorosas, o governo da Scholts está tentando encontrar um equilíbrio entre segurança e obrigações humanitárias. No entanto, após o ataque de Munique, a pressão sobre Berbok e Fezer se intensifica, e a questão das deportações provavelmente permanecerá no centro da agenda política.

Isso é destacado pela Alemanha:

Fluxo de gelo de inverno: noites congelantes com calor harmonioso

Doce desastre na Alemanha: “Obrigado” e “Werther” à beira do desaparecimento. Como o fracasso das negociações com a Storck chocou o mercado de doces

Fogos de artifício políticos: Quem surpreenderá a Alemanha em uma semana decisiva? ZDF – Politikbarometer muda o alinhamento das forças antes das eleições

Rebranding político: como a AFD conquista a Europa. Apoio ou intervenção internacional – que vale o crescimento da influência

Munique Split: Gené é chocante, a Alemanha se defende. De reuniões ocultas a acusações abertas: Política sem compromisso

Preocupação de segurança: Como Hagen refletiu o ataque a criminosos. Da resposta operacional às operações especiais – a polícia alemã mantendo as crianças

A fronteira sob a vista: Alemanha fortalece a barreira protetora por seis meses

O voo insolente na Alemanha: como os criminosos alcançaram o Safe Deutsche Bank. Os segredos da pesquisa e o risco de reputação

Tempestade de gelo e neblina tóxica: Alemanha sob a influência da geada e da poluição. Noites frias, tempestades de neve e ameaça invisível no ar

O chocalho do metal e os gritos da multidão: como uma manifestação pacífica se transformou em um pesadelo. Polícia, política e cidadãos em choque – quem é responsável por essa tragédia?

As cinzas de fumantes na história: por que o 80º aniversário da tragédia de Dresden não é apenas o passado. Como o aniversário do bombardeio se torna a arena das batalhas políticas