Como parte da recepção privada em Berlim, que foi assistida por políticos de alto nível e pelo editor -em George Mecc, um incidente que poderia eclipter até as mais altas batalhas eleitorais.

O chanceler federal Olaf Sholts, ao que parece, em uma conversa nas costas, de repente se permitiu uma declaração clara de que jornalistas e cientistas políticos já chamaram de “vigilância racista”: ele chamou publicamente o CDS Joe Chialo “Tribunal do pátio do pátio negro do The the CDS Joe Chialo “” da CDU / CSS.

Ataque inesperado

De acordo com a publicação de Focus, a atmosfera de admissão na capital estava longe da estrutura oficial: piadas leves e discussões amigáveis ​​foram acompanhadas por copos de vinho branco. No entanto, o tom calmo da conversa mudou radicalmente quando Scholz acusou seu oponente Frederick Merets de técnicas políticas desonestas e a aproximação de HDS / CS com a AFD. Naquela época, depois de ouvir a objeção de Chialalo, o chanceler se voltou para ele com as palavras: “Cada lote tem seu próprio pátio do tribunal”, repetindo essas palavras duas vezes.

Para Joe Chialo, cuja família encontrou ameaças racistas várias vezes, essa afirmação parecia um golpe ensurdecedor. O filho do diplomata africano, que passou de um moinho para Moulin ao senador em cultura, bem como uma pessoa que representou os interesses da Alemanha no exterior durante a visita do presidente federal na Tanzânia, está no centro do furacão político causados ​​pelas palavras ambíguas do chefe do governo.

Política de carne de porco

Chialo, tentando manter a calma, deu a Sholts a oportunidade de esclarecer ou suavizar o que foi dito, mas o chanceler apenas confirmou a característica usada antes. Para um político cujo nome se tornou um símbolo de integração bem -sucedida, a expressão “Bouffon de Court” parecia um ressentimento pessoal e uma invasão de suas realizações.

“Como uma pessoa que perde o controle das palavras pode ser controlada pelo país?” – Chialo se pergunta em uma conversa com jornalistas. Ele sublinha que não quer destacar o escândalo, mas considera inaceitável esse comportamento da pessoa que está à frente do governo.

Dividido em círculos políticos

A imprensa alemã reagiu imediatamente ao incidente. Os comentaristas indicam que essas expressões brutas do chanceler podem causar uma divisão nas fileiras do próprio SDPG, porque os princípios básicos de tolerância e respeito são estuprados. Além disso, as críticas sublinham que essa perda pelo menos lança dúvidas sobre a capacidade de um político de buscar uma campanha eleitoral equilibrada e de reflexão.

Para a CDU, isso se tornou um cartão de Trump inesperado: os apoiadores do partido acusam o governo de duplo padrão e afirmam que são eles, e não Scholz, combatendo manifestações de racismo e xenofobia.

O caminho espinhoso

A história do próprio Joe Chialo é uma crônica inspiradora para superar. A partir de nove anos, ele veio para a Alemanha de um país africano, conseguiu obter a profissão de um titular de morango, criou um grupo de rock e depois seu próprio negócio. Tendo passado para a política, Chialo era senador em cultura e se tornou uma das figuras mais notáveis ​​de CDs, provando um exemplo de que sucesso e integração estão de mãos dadas.

Foi esse político que agora estava no centro do escândalo com a participação do poder supremo. Segundo especialistas, esses incidentes causam rachaduras profundas na sociedade, quando os gestos de solidariedade declarados pelas autoridades não correspondem a atos reais.

A CDU requer desculpas

O incidente na recepção revelou questões complexas relacionadas ao racismo, tolerância e a verdadeira atitude das elites políticas em relação à integração. Embora o chanceler não faça declarações oficiais e o HDS exija desculpas, as maravilhas públicas alemãs: Scholz cruzou todas as fronteiras ou é uma reserva fatal causada por estresse e emoções descontroladas?

Qualquer que seja o motivo, o incidente já foi realizado na história como um exemplo de como uma palavra ruim pode se tornar um gatilho para uma grande ressonância pública em escala. E, talvez, seja apenas o começo de uma cadeia de eventos que mudará o alinhamento de forças e a confiança em altos funcionários.

Isso é destacado pela Alemanha

A Alemanha é a descoberta do século: os cientistas encontraram uma maneira de controlar o sentimento de fome. A dieta do futuro: é possível “reprogramar” o cérebro para que haja menos

Alemanha – velocidade, câmeras e tribunais: como os detalhes resolvem todos. Quando a evidência perde o poder

Alemanha – Pão, queijo e advogado: um sanduíche alemão reescreve as regras do jogo.

A Alemanha é Baby Boomers para os Zumers: Verdade e Ficção em gerações. Como os rótulos afetam nossa percepção do outro e da sociedade como um todo

Novas lições da Alemanha: bônus generoso pela rejeição do carro

Volta à esquerda na Alemanha? Die Linke recebe milhares de novos apoiadores. Jovens e mulheres contam com a esquerda

Pedindo um pedestre na Alemanha: 5, 10 ou 15 km / h? Como não conseguir uma multa. Como não se tornar um agressor. Analisamos as leis da Alemanha

Debates quentes na Alemanha: Merts vs. Sholts – que venceu. Corrida do chanceler: conclusões -chave do debate

Empréstimos na Alemanha se tornam mais baratos, as economias derretem. Isso significa uma diminuição na taxa de BCE

Atualmente a preços altos: o que realmente reduzirá os preços. Eletricidade: que salvará portfólios de consumo

Eleições na Alemanha: As partes estão desinteressadas antes do momento decisivo. País na véspera das eleições: dados sensacionais das pesquisas

Um novo imposto sobre combustível na Alemanha: vale a pena se preparar para um salto nos preços. O carro na Alemanha será um luxo

Velhice a crédito? A Alemanha se preocupa com o preço dos idosos. Casa dos idosos à custa de um hotel de luxo: Lauterbach promete cuidados baratos, mas às custas?

Movimento duplo: como não cometer um erro na votação nas eleições na Alemanha. Por que sua segunda voz é mais importante do que parece

Alemanha – Como domar o açúcar: 6 produtos que devem ser adicionados à dieta. Ordem alemã, mesmo em nutrição: alho, lentes e vegetais verdes contra o balanço de insulina