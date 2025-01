Chris Martin e Dakota Johnson do Coldplay visitam o templo do Senhor Shiva em Mumbai | Assista ao vídeo viral

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, e sua parceira Dakota Johnson visitaram o templo de Lord Shiva em Mumbai, na Índia. A banda do país tocará em estádios na turnê mundial Music of the Spheres.

No vídeo viral, Johnson e outros companheiros podem ser vistos sussurrando seus desejos para a estátua de Nandi no templo. O vídeo foi postado pela fan page indiana do grupo no Instagram: “Que início de evento com as bênçãos de Mahadev” (sic)