Christian Stocker nomeado líder interino pelo Partido Popular Austríaco em meio a negociações sobre a renúncia do chanceler Nehammer

O Partido Popular Austríaco nomeou o seu secretário-geral, Christian Stocker, como líder interino, após a planeada demissão do chanceler Karl Nehammer. Christian Stocker é advogado e membro do Parlamento austríaco; Também atua como secretário-geral do Partido Popular desde 2022.

Christian Stocker foi declarado líder interino depois que Karl Nehammer anunciou no sábado que renunciaria nos próximos dias, após o fracasso das negociações da coalizão com os sociais-democratas.

Espera-se que Nehammer se encontre com o presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, no domingo. O presidente fará então uma declaração pública para anunciar os próximos passos.

O chanceler austríaco Karl Nehammer disse no sábado que renunciará nos próximos dias, depois que as negociações para formar um novo governo falharam pela segunda vez.

O anúncio foi feito depois de o Partido Popular e os Social-democratas terem continuado as conversações de coligação no sábado, um dia depois da retirada surpresa do partido liberal Neos das discussões.

“Infelizmente, tenho de vos dizer hoje que as negociações terminaram e o Partido Popular não as continuará”, disse Nehammer.

Afirmou que “forças destrutivas” dentro do Partido Social Democrata “tomaram a liderança” e sublinhou que o Partido Popular não apoiará um programa que considera prejudicial à competitividade económica.

Falando sobre as negociações da coligação, o líder social-democrata Andreas Babler lamentou a decisão do Partido Popular de encerrar as negociações. “Esta não é uma boa decisão para o nosso país”, disse ele. Babler disse que um dos principais obstáculos tem a ver com a forma de reparar o “défice recorde” deixado pelo governo anterior.

“Ofereci a Karl Nehammer e ao Partido Popular que continuassem as negociações e pedi-lhes que não desistissem”, disse ele aos repórteres na tarde de sábado.

O próximo governo da Áustria enfrenta o desafio de poupar entre 18 mil milhões e 24 mil milhões de euros, segundo a Comissão Europeia. Além disso, a Áustria tem estado em recessão nos últimos dois anos, regista um aumento do desemprego e o seu défice orçamental é actualmente de 3,7% do produto interno bruto, acima do limite da UE de 3%.

