Christina Kozhokar, jogadora de “Rostov-don”, é reconhecida como a melhor jogadora do mês

Kristina Kozhokar, jogadora do time de Gandball de Rostov-Don, foi reconhecida como a melhor atleta em janeiro, após uma investigação com os fãs. Os resultados da pesquisa foram publicados em 4 de fevereiro em redes sociais.

Christina Kozhokar se tornou a chefe da classificação, ganhando 39% dos votos. Na segunda linha, Anna Shaposhnikova, com um resultado de 24%, está localizada. O terceiro lugar foi conquistado por Daria STATSENKO, recebendo apoio para 23% dos fãs.

Atualmente, o clube de handebol Rostov-Don ocupa uma posição de liderança na mesa do torneio do Campeonato da Rússia e chegou à final da Copa do país.