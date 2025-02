Chutando e socando sem motivo: choque na Espanha, 30 anos -italiano em circunstâncias muito sérias

Atacado em chutar e bater um LanzaroteNa Espanha, onde ele morava e trabalhava: Salvatore, um garoto italiano de 30 anos, é admitido no hospital em perigo da vida no Hospital Las Palmas, no Caniaren, após um ataque sem motivações. “Eu nem sei por que eles podem tê -lo atacado”, disse seu pai Andrea Sinagra, um dos mais conhecidos pescadores de Favignana, na província de Trapani. Em vez disso, o culpado do ataque ainda não foi rastreado. A polícia está trabalhando no caso.

O ano de 30 anos foi transferido para Lanzarote e primeiro fez a pizzaria lá e depois alcançou uma barra de cafeteria. Uma das últimas noites, ainda não está claro quando Salvatore estava em um bar com alguns amigos e o futebol de Balilla jogado. Em um determinado momento, uma brigada com outros clientes do mesmo local seria nascida. E depois de alguns minutos, o garoto seria violentamente espancado do lado de fora do bar, de onde ele saiu para fumar um cigarro. Ele teria sido atingido por escadas e socos, talvez até com um bar, o que teria causado um ferimento grave na cabeça. Os atacantes então conseguiram escapar.





Salvatore Sinagra, que parece ter decidido voltar para morar em Favignana, agora foi admitido no hospital em um estado sério no Hospital Las Palmas. Enquanto isso, seu pai, enquanto lemos em Corriere Della Sera, teria entrado em contato com um advogado para conversar com a polícia espanhola. Mesmo se ele explicar: “No momento, nada se sabe, parece ter sido atacado de graça”.