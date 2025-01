Chuvas em Chennai: IMD prevê chuvas em Tamil Nadu e em 2 outros estados nos próximos dias; detalhes completos aqui

O Rajastão acordou com uma manhã fria na sexta-feira, com a queda das temperaturas em vários distritos do estado, afetando gravemente o dia a dia das pessoas.

Condições semelhantes foram relatadas em Agra, Uttar Pradesh, quando a visibilidade caiu para zero e uma espessa camada de neblina desceu sobre a cidade. Em Lucknow, a temperatura foi registada em 8 graus Celsius, e em Jhansi, foi de 8,4 graus Celsius, segundo dados do IMD registados às 3h30 de sexta-feira.

As condições de ondas de frio persistiram em Jammu e Caxemira, com temperaturas abaixo de zero em muitas áreas. O frio fez com que a superfície do Lago Dal permanecesse congelada. Às 8h30, Srinagar registrou temperatura de -1,2 graus Celsius, 0,8 graus Celsius em Gulmarg, -3,8 graus Celsius em Pahalgam, 3,6 graus Celsius em Banihal e -1 grau Celsius em Kupwara, de acordo com o IMD.