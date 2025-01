Chuvas obrigam África do Sul a fechar passagem fronteiriça com o Botswana

África do Sul fechou temporariamente uma importante passagem de fronteira com Botsuana devido a fortes chuvas e inundações, disse a autoridade fronteiriça do país.

A Ponte Grobler, no norte da África do Sul, é usada para comércio, especialmente por mineiros da região de Copperbelt em ambos os lados Zâmbia e a República Democrática do Congo Transferência de carga para o porto de Durban.

“Após consultas com os nossos homólogos do Botswana e ampla deliberação do Comité de Gestão Portuária, foi decidido que a suspensão temporária das operações é necessária para dar prioridade à segurança”, afirmou a Autoridade de Gestão de Fronteiras num comunicado.

A agência instou os viajantes e operadores de caminhões a usarem rotas alternativas.

A travessia liga o Botswana à província de Limpopo, no norte da África do Sul, que testemunhou fortes chuvas no fim de semana passado.