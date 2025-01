CIA muda de ideia sobre causa da Covid-19 e torna vazamento de laboratório “mais provável”

(Bloomberg) — A Agência Central de Inteligência disse que a pandemia de Covid-19 “é mais provável” ter se originado de um vazamento de laboratório do que de uma fonte natural, mudando sua postura depois de afirmar anteriormente que ambos os cenários eram possíveis.

A nova visão da CIA alinha a agência com o Federal Bureau of Investigation e o Departamento de Energia, que afirmam que a pandemia que causou mais de 7 milhões de mortes em todo o mundo provavelmente teve origem num laboratório em Wuhan, na China. Outras agências dos EUA avaliaram que a infecção inicial foi provavelmente causada pela exposição natural a um animal.

“A CIA avalia com pouca confiança que uma origem da pandemia de COVID-19 relacionada com a investigação é mais provável do que uma origem natural com base no conjunto de relatórios disponíveis”, disse um porta-voz da agência num comunicado no sábado.

O anúncio surge após a chegada do diretor da CIA, John Ratcliffe, escolhido pelo presidente Donald Trump para chefiar a agência, que já manifestou a sua opinião sobre o assunto. Numa entrevista ao Breitbart publicada na sexta-feira, um dia após a sua tomada de posse, Ratcliffe disse que a avaliação da CIA sobre as origens da Covid seria “uma coisa do primeiro dia para mim”.

“Vou me concentrar nisso e analisar a inteligência e garantir que o público esteja ciente de que a agência ficará fora disso”, disse Ratcliffe ao Breitbart.

A CIA continua a avaliar ambos os cenários de origem como plausíveis e avaliará quaisquer relatórios de inteligência disponíveis ou informações de fonte aberta que possam mudar a sua avaliação, disse o porta-voz.

A mudança de posição da agência decorre de um exame mais minucioso das informações existentes, disse um funcionário dos EUA familiarizado com o assunto, acrescentando que nenhuma nova informação recolhida levou à mudança de posição.

Um porta-voz da embaixada da China em Washington disse que o relatório da CIA carecia de provas e era uma politização da origem da pandemia.

“A origem do vírus é uma questão científica complexa e os cientistas e especialistas devem encontrar a resposta através de investigação científica rigorosa e meticulosa, em vez de serem julgados pelos políticos”, disse o porta-voz da embaixada num comunicado electrónico enviado por e-mail.

A análise da CIA foi realizada semanas antes da chegada de Ratcliffe, depois de o ex-diretor Bill Burns ter instado a agência a tomar uma posição de uma forma ou de outra, embora não tenha dado qualquer opinião sobre qual a posição a tomar, disse o responsável, que falou sob a condição de. anonimato. Ratcliffe decidiu desclassificar a avaliação, acrescentou o responsável.

Na sua audiência de confirmação no Senado este mês, Ratcliffe delineou os seus planos para a agência aumentar o seu foco nas ameaças representadas pela China e expandir a inteligência recolhida sobre o maior adversário da América.

O presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Tom Cotton, disse estar “satisfeito” com o fato de a CIA ter concluído nos últimos dias da administração Biden que a teoria do vazamento de laboratório era a explicação mais plausível para as origens da Covid e elogiou Ratcliffe por publicar a conclusão.

“O mais importante agora é fazer a China pagar por ter desencadeado uma praga no mundo”, disse Cotton, um republicano do Arkansas, num comunicado.

(Atualizações com comentários da embaixada chinesa em Washington.)