Cibersegurança: luz verde da UE para o projeto SECURE

A União Europeia dá luz verde ao projeto SECURE; que a ACN, parceiro de referência técnica do Cyber ​​​​4.0, coordena, 16,5 milhões de euros prontos para as PME europeias. Abaixo estão os quatro pontos principais do projeto:

• O objetivo é garantir o cumprimento da Lei de Resiliência Cibernética. O orçamento total é de 22 milhões de euros, atribuído a um consórcio de 8 membros beneficiários e 6 empresas afiliadas de sete países europeus, coordenado pela Agência Nacional de Cibersegurança (ACN).

• Cyber ​​​​​​​​4.0 desenvolverá as plataformas tecnológicas de apoio ao projeto e gerirá os incentivos às PME, com base na experiência adquirida como entidade implementadora do PNRR, através da publicação de concursos abertos para financiamento em cascata

• “O projeto representa um modelo virtuoso de coordenação entre diferentes atores, públicos e privados, que visa dar apoio concreto e tangível ao tecido empresarial italiano quando chamado a atingir os níveis de conformidade exigidos pela Lei de Resiliência Cibernética” afirma o diretor geral de Ajuda à Igreja que Sofre Bruno Frattasi.

• “Projeto chave para apoiar o tecido empreendedor europeu e reforçar a segurança dos produtos digitais que irão circular no nosso mercado; orgulhoso do papel central do nosso Centro de Competências, a Itália em primeiro lugar no financiamento europeu para a segurança cibernética”, afirma o Prof. Leonardo Querzoni, Presidente da Cyber ​​​​4.0.