Ciclo de investimento privado para obter impulso após o consumo orçamentário, corte da taxa do RBI: FM Sitharaman

Espera -se que o investimento privado na Índia seja retirado, impulsionado pelo impulso de consumo dos recentes cortes de impostos no orçamento da União e pelo último corte de taxa do Banco da Reserva da Índia (RBI), disse no sábado que o ministro do Finanças Nirmala Sitharaman.

Indo para uma conferência de imprensa após sua direção habitual para o Conselho Central de Administração do RBI, Sitharaman disse que antecipa um renascimento no ciclo de investimento privado nos próximos meses. Ela atribuiu essa perspectiva aos comentários recebidos de várias fontes, incluindo líderes empresariais.

Leia isto | Orçamento 2025 | PARA ₹1 bilhão de generosidade para a classe média da Índia

“(A) Evidências necdóticas sugerem uma coleção na atividade de investimento. Eu não confio neles, mas estes são, já que o orçamento de diferentes fontes é ouvido, e a maioria parece estar na mesma página que as ordens para bens de consumo (FMCG) para se mover para o período de abril a junho e é reservado e a indústria está claramente vendo os sinais de uma possível recuperação do consumo “, disse Sitharaman.

“Como resultado, muitos deles estão procurando revisar seu uso da própria capacidade. A partir dessas contribuições anedóticas limitadas, você certamente pode ver que os gatilhos para um ciclo impulsionado pelo consumo parecem muito claramente para aqueles que precisam tomar as decisões de investimento. financiar.

Leia isto | Investidores de varejo versus institucional: quem lê folhas de chá de consumidores melhor?

Sitharaman confirmou que o Gabinete da União aprovou a nova lei de imposto de renda na sexta -feira. No entanto, eles se abstiveram de especificar uma linha do tempo para sua implementação, afirmando que o projeto deve primeiro passar por vários estágios, incluindo a revisão parlamentar e uma nova aprovação do gabinete, antes da autorização final.

Ao abordar preocupações sobre as recentes mudanças nos direitos aduaneiros foram influenciadas pelas tensões comerciais globais, Sitharaman esclareceu que as revisões faziam parte de um esforço de dois anos sob a iniciativa Aatmanirbhar Bharat, em vez de uma reação a desenvolvimentos externos, incluindo políticas tarifárias dos unidos Estados.

Ele também enfatizou que as políticas monetárias e fiscais da Índia trabalham juntas para maximizar os benefícios econômicos sem invadir os domínios de outros.

No projeto de projeto de financiamento de projetos emitidos no ano passado, que propõem maior oferta para projetos de infraestrutura durante sua fase de construção, o governador do RBI Sanjay Malhotra disse que a estrutura ainda está em revisão.

“Ele não será implementado em 31 de março de 2025 e daria tempo suficiente para isso. Além disso, um período gradual para sua implementação também está sendo considerado ”, disse o governador do RBI.

O rascunho das diretrizes do RBI em Estrutura Prudential para reconhecimento de renda, classificação de ativos e oferta relacionada ao progresso – projetos sob implementação Em maio de 2024, propor uma provisão padrão por fase 5% para cobrir os riscos durante a construção de projetos de infraestrutura.

Malhotra também abordou preocupações com a inflação, observando que o RBI ainda está atento.

“(A) S Para nossas estimativas, a depreciação de 5% da rupia leva a 30-35 o aumento do ponto básico da inflação e que foi levado em consideração. Trump relacionado às tarifas.

Ele enfatizou que o RBI não vai para um nível específico para a rupia e que a volatilidade de curto prazo não deve ser exagerada.

Leia também | Mint First: A rupia está em andamento para uma queda sem fundo?