Cidadania russa na Alemanha: nova lei, novas oportunidades

Em 26 de outubro de 2023, entrou em vigor a Lei Federal nº 138-FZ “Sobre a Cidadania da Federação Russa”, que mudou significativamente a abordagem às questões de obtenção e confirmação da cidadania. Esta lei foi um passo importante para simplificar uma série de procedimentos, alargar as bases para a obtenção da cidadania e eliminar as dificuldades encontradas por muitos compatriotas no estrangeiro. O que exatamente mudou? Que impacto isso terá sobre os russos e os estrangeiros? As respostas a estas e outras perguntas foram dadas pelo Cônsul Geral da Rússia em Bonn, Oleg Krasnitsky.

— A nova Lei Federal nº 138-FZ “Sobre a Cidadania da Federação Russa” entrou recentemente em vigor. Por favor, conte-nos sobre as principais mudanças e inovações.

— Com efeito, em 26 de outubro de 2023, entrou em vigor a Lei Federal nº 138-FZ “Sobre a Cidadania da Federação Russa”, segundo a qual, entre outras coisas, foram introduzidas uma série de novos fundamentos para a aquisição da cidadania russa. Ao mesmo tempo, gostaria de enfatizar que a maioria deles está sob a jurisdição do Ministério do Interior da Rússia, ou seja, cidadãos estrangeiros adultos, incl. os imigrantes das repúblicas da ex-URSS só podem entrar na Rússia se aí residirem permanentemente.

— Quem pode solicitar a cidadania russa fora da Rússia?

— No entanto, certas categorias podem ser aplicadas às embaixadas e consulados russos no exterior:

Veteranos da Grande Guerra Patriótica e outras operações militares com certificados apropriados.

Pessoas que já receberam passaportes russos, mas não obtiveram a cidadania na forma prescrita por lei (ou seja, os receberam em violação dos fundamentos e procedimentos legais).

As pessoas que perderam a cidadania quando crianças, a pedido dos pais, podem restaurá-la no prazo de cinco anos após a idade adulta.

— E os cidadãos ucranianos?

— Os cidadãos da Ucrânia, incluindo aqueles que vivem e viveram nos territórios que se tornaram parte da Federação Russa, também podem adquirir a cidadania russa apenas através dos órgãos do Ministério do Interior da Rússia no território da Federação Russa Rússia. . Ao mesmo tempo, estão sujeitos ao Decreto nº 11 do Presidente da Federação Russa de 4 de janeiro de 2024. De acordo com ele, os cidadãos da Ucrânia que estão legalmente na Rússia podem solicitar ao Ministério de Assuntos Internos da Rússia. Federação com pedido de admissão à cidadania russa sem cumprir os requisitos de necessidade de viver na Rússia durante 5 anos, domínio da língua russa e conhecimento da história e dos fundamentos da legislação russa. O tempo de processamento dessas solicitações geralmente pode ser de até 3 meses.

Não é possível adquirir a cidadania russa vivendo no exterior.

— É possível restaurar a cidadania russa após a sua perda?

— Sim, é possível adquirir a cidadania russa após renunciar a ela (ou seja, restaurá-la), mas apenas estabelecendo-se na Rússia e residindo permanentemente no seu território. Os órgãos autorizados a considerar esta questão são também unidades do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa; As embaixadas e consulados russos no exterior não recebem esses cidadãos.

— Por favor, conte-nos sobre o procedimento para prestar juramento de um cidadão russo.

— De acordo com a lei, o juramento é prestado somente após a pessoa ter apresentado um pedido de admissão à cidadania russa e seu exame pelo órgão autorizado ter sido concluído. O juramento é prestado no mesmo local onde o pedido foi apresentado. Além disso, se o local de residência de uma pessoa mudar durante o período de análise do seu pedido, é possível alterar o local de prestação de juramento, mas apenas dentro da Federação Russa. Por outras palavras, os cidadãos que solicitaram a cidadania em território russo e posteriormente deixaram as suas fronteiras devem regressar à Federação Russa para prestar juramento. Até então, a decisão relativa à sua admissão à cidadania não será válida.

Gostaria de sublinhar mais uma vez que o juramento só é prestado após a apresentação do pedido de admissão à cidadania russa, a convite do órgão autorizado, que concluiu o seu exame. Os cidadãos russos com passaporte válido não são obrigados a prestar juramento.

— Quais são as características da obtenção da cidadania para crianças?

— As crianças recebem automaticamente a cidadania russa se ambos os pais forem cidadãos russos no momento do seu nascimento; ou no caso de nacionalidade diferente dos pais, se a criança não tiver adquirido outra nacionalidade por nascimento. Em todos os outros casos, para que uma criança adquira a cidadania, os seus pais, cidadãos russos, devem apresentar um pedido adequado à embaixada ou consulado russo com os documentos exigidos anexados. Ao mesmo tempo, a nova lei federal eliminou a obrigação de fornecer quaisquer documentos, incl. consentimento do segundo progenitor – cidadão estrangeiro, como acontecia antes.

— O que fazer se o seu passaporte russo expirou?

— Antes de receber um novo passaporte, o cidadão deve confirmar a sua cidadania. A nosso pedido, o Ministério do Interior russo verifica informações sobre o local de residência e os motivos para adquirir a cidadania.

Se, por um motivo ou outro, a presença da cidadania russa não for confirmada, uma pessoa tem o direito de solicitar o reconhecimento como cidadão russo com base em um passaporte vencido. Este procedimento foi introduzido pela nova lei e simplifica bastante o processo.

De acordo com as alterações legislativas que entraram em vigor em dezembro de 2023, a verificação da cidadania também é realizada se um cidadão russo alterar os seus dados pessoais, incl. em país estrangeiro (sobrenome, nome, patronímico, informações sobre data e local de nascimento, sexo). Desde que ele não tenha recebido um novo passaporte russo no prazo de seis meses após as alterações.

Para não complicar o processo de obtenção de novos documentos, gostaria de recomendar vivamente aos nossos cidadãos que monitorizem a validade dos seus passaportes e contactem prontamente (seis meses antes da sua expiração ou no prazo de seis meses após a alteração dos seus dados pessoais) Embaixadas e consulados russos . para conseguir novos.

— Que recomendações pode fazer aos cidadãos em relação às alterações introduzidas na lei?

— É importante monitorar as datas de validade dos passaportes e solicitar sua renovação em tempo hábil. Ao alterar dados pessoais no exterior (por exemplo, nome ou sobrenome), não deixe de informar as embaixadas e consulados para evitar problemas na passagem da fronteira.

Também o convidamos a usar apenas fontes oficiais de informação – os sites das embaixadas, consulados, bem como os canais oficiais do Telegram e os chats informativos da Embaixada da Rússia em Berlim. @chat_consul_ru e o Consulado Geral da Rússia em Bonn @ pergunte_ao_cônsulem funcionamento há vários anos. Isso ajudará a evitar mal-entendidos e fornecerá esclarecimentos atualizados.

