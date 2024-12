Cidadão de Bangladesh condenado a 7 anos de prisão pelo tribunal da NIA por promover atividades terroristas na Índia

Um tribunal especial da Agência Nacional de Investigação (NIA) em Bengaluru condenou na segunda-feira um cidadão de Bangladesh a sete anos de prisão rigorosa por promover atividades terroristas na Índia.

O cidadão de Bangladesh, Jahidul Islam, estava promovendo atividades terroristas na Índia a mando de Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh India (JMB – Índia), disseram autoridades.

Jahidul Islam também foi multado em Rs 57.000 em casos relacionados a roubo, conspiração e crimes de arrecadação de fundos, bem como aquisição de munição para promover a campanha terrorista na Índia. Com isso, um total de 11 acusados ​​foram condenados em casos relacionados até o momento.

O caso inicial foi registrado pela polícia municipal de Bengaluru em junho de 2019, com base em informações obtidas pela NIA durante a investigação do caso Burdwan Blast pela filial da agência em Calcutá. A NIA posteriormente registou um caso e lançou uma investigação sobre o assunto, juntamente com os casos de roubo relacionados.

De acordo com as investigações da NIA, Jahidul Islam, juntamente com o chefe fugitivo do JMB, Salauddin Salehin, cruzaram ilegalmente para a Índia em 2014, depois de escaparem da custódia policial de Bangladesh em conexão com as explosões em série de 2005 em seu país. Durante seu esconderijo, ele e seus associados planejaram a explosão de Burdwan em outubro de 2014.

Após a explosão, Jahidul e os seus assessores fugiram para Bengaluru, onde radicalizou e recrutou jovens muçulmanos crédulos de Bengala Ocidental e Assam para promover as actividades anti-Índia do JMB. Jahidul Islam e os seus cúmplices também estiveram por trás da explosão de Bodhgaya em janeiro de 2018, concluiu a investigação da NIA.

A investigação revelou ainda que Jahidul também conspirou para angariar fundos através de roubos para a promoção da agenda terrorista de JMB na Índia. Em 2018, cometeram quatro assaltos em Bengaluru como parte da sua agenda e usaram o dinheiro saqueado para adquirir munições e organizar esconderijos e treino para realizar atividades terroristas.

Mais investigações sobre o assunto estão em andamento e esforços estão sendo feitos para localizar o acusado que fugiu.