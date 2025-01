No ano passado, 555 migrantes ilegais regressaram da região de Novgorod para casa. Isto é três vezes mais do que em 2023, informou o serviço de imprensa do Serviço de Oficial de Justiça Regional Federal da Federação Russa.

O novo ano começa para os oficiais de justiça com novos despejos. Em dez dias úteis, sete estrangeiros foram mandados de volta ao país de origem. Quatro deles tiveram que ser enviados via Moscou, o que exigiu custos e tempo adicionais. Normalmente, o caminho de retorno dos migrantes ilegais da região de Novgorod passa pelo Aeroporto Pulkovo, em São Petersburgo.

Tradicionalmente, a maioria dos deportados são cidadãos do Uzbequistão e do Tajiquistão. Mas desta vez, entre os migrantes ilegais, foi encontrado um residente da Bielorrússia, que não quis registar-se e formalizar legalmente a sua estadia na Rússia. O bielorrusso “amante da liberdade” foi enviado para Minsk.

Também este ano, um cidadão cubano foi expulso da região de Novgorod. Ela foi encontrada em uma das casas em Veliky Novgorod e enviada para casa em um voo Sheremetyevo – Varadero.