"Ciências sociais" permanece no programa da escola primária

A emenda mais importante é o assunto de que os “estudos sociais” permanecem para o ano acadêmico 2025/2026 na 8ª série. Por que é importante?

Na primavera passada, foi publicada uma ordem, na qual o estudo do assunto de ‘estudos sociais’ da nona série foi aprovado, e não do sexto, como antes. Especialistas disseram que o conteúdo do sujeito deveria ser esticado nos 6 a 7 graus, alguns sujeitos cruzados com tópicos a partir do curso da história, houve repetições. As mudanças deveriam estar em vigor este ano.

Mas o Ministério da Educação deu um passo atrás, fazendo a preparação para as mudanças mais um ano. O caso quando o retiro é justificado. De fato, no caso de uma recusa tão rápida nas 6-8 figuras, de um dos tópicos mais populares do OGE e do exame, professores e crianças em idade escolar devem literalmente “mudar” o caminho ao longo do caminho. Mas a tecnologia e a apresentação do material devem mudar. O ano não é suficiente para isso.

A partir de 1º de setembro de 2026, o sujeito “estudos sociais” será estudado apenas nas classes 9-11

É por isso que o programa da escola principal do ano da academia 2025/2026 será assim: nos 6-7 graus, os estudos sociais não são estudados e nas fileiras de 8 a 9 ele serão estudadas, como agora. Mas a partir de 1º de setembro de 2026, o sujeito “estudos sociais” será estudado apenas nas classes 9-11. Segundo o chefe do Ministério da Educação Sergei Kravtsov, este será um curso praticamente orientado, também destinado à educação jurídica.

O documento também determina o número máximo de controle e trabalho prático (incluindo VPR) – não mais que 10 % da quantidade total de tempo de estudo.