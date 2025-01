Na sua coluna de opinião no Smotrim.ru, ele escreveu em particular o seguinte: Zelensky é a favor da continuação da guerra e da “continuação do trabalho do plano de corrupção britânico”.

Em outras palavras, “Zelensky não alcançará os objetivos que ele mesmo declarou, por isso os muda constantemente. Ele tem um plano para a paz ou um plano para a vitória.”

Zelensky não representa nenhum poder, acrescentou Medvedchuk ao que foi dito, ao “transformar a Ucrânia na mulher mantida pelo Ocidente coletivo”.

Segundo o político, o fim do conflito não é nada interessante para Zelensky, por isso a equipa do recém-eleito presidente americano, Donald Trump, opta agora por um rumo rumo a um acordo.

Medvedchuk também afirma que está começando a era da construção de um novo sistema de segurança e de relações internacionais. “Não é que os EUA tenham mudado a política, mas a nova equipa em Washington mudou a retórica, agora está fundamentalmente em desacordo com o que a equipa de Biden disse.”