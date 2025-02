1 O que aconteceu? 6 de fevereiro, no site de engenharia de comunicações da revista científica, as publicações naturais apareceram artigo Com o cabeçalho inesperado para publicar: “Um método periódico de cozinhar ovos”. É um grupo de cientistas italianos de Universidade de Napolitana Friedrich II Sob a orientação da Post -house, no campo da ciência de material de Emilia di Lorenzo, ela sugeriu uma nova maneira de cozinhar ovos. Os pesquisadores insistem: graças à modelagem matemática, eles foram capazes de tornar a estrutura de gema e proteínas no final perfeita.

2 Isso é uma piada? As revistas científicas publicam artigos sobre cozinha de ovos? Oh sim! Por décadas, pesquisadores de todo o mundo, trabalhando em vários campos de conhecimento, têm escrito textos científicos sobre esse tópico. Então, na década de 1970, um grupo de funcionários da Universidade de Alimentos e Dietas Humanas da Universidade Michigan Publicado Trabalhe sobre como cozinhar os ovos corretamente. Mesma pergunta em meados da década de 1980 definir Cientistas da Universidade de Perduue, encontrando você, de outra forma, poderá cozinhar. E no início de 2010, os químicos canadenses de alimentos analisaram como os métodos tradicionais de cozimento de ovos analisados influência Conteúdo na refeição final de substâncias úteis, especialmente. E isso não deve ser mencionado Artigosem que Analisado Conteúdo em ovos que estão em tratamento térmico, traços de medicamento veterinário. Você tem que ser torturado por esta pergunta: por que os tomates do supermercado são tão insípidos? E é verdade que eles estavam mais deliciosos antes? Spoiler: Verdade. E esta é a ciência errada. Mas ela pode consertar tudo Você tem que ser torturado por esta pergunta: por que os tomates do supermercado são tão insípidos? E é verdade que eles estavam mais deliciosos antes? Spoiler: Verdade. E esta é a ciência errada. Mas ela pode consertar tudo

3 E qual é o problema apenas de cozinhar ovos? Como a composição química de proteína e gema de ovo é basicamente diferente, a temperatura diferente é necessária para o tratamento térmico: para a proteína, é de cerca de 85 graus Celsius e para a gema – apenas 65. Somente neste caso você pode obter um completamente cozido proteína com macio, mas não o queijo da gema de ovo. No entanto, os métodos tradicionais de cozimento de ovos não permitem a diferença de temperatura desejada e, portanto, a textura desejada. Então, se você fizer ovos, todos os componentes dentro da concha serão firmes, com textura, fãs conhecidos de assassinatos de ovos ou tortas de ovo. Se você reduzir o tempo de cozimento duas vezes, obterá software suave com proteínas elásticas e absolutamente líquido (exceto, é claro, digerir) com gema de ovo. Nesse caso, a gema de ovo não é hora de se aquecer porque ovos macios Tocado Potencialmente mais perigoso em termos de risco de infecção por salmonelase. Outra opção é preparada usando uma tecnologia SU-vid que às vezes é usada em restaurantes. Isso sugere que os ovos são cozidos por uma hora a 60 a 70 graus. Fornece “perfeito”, de acordo com opinião Alguns chefs, consistência Žujanjka, mas podem ser insuficientes para a preparação completa de proteínas. Segundo cientistas da Universidade de Napolitana, alguns chefs tentaram resolver o problema, experimentando proteínas e gemas separadas, mas esse procedimento era muito difícil. Os pesquisadores italianos também decidiram verificar se era possível combinar duas condições de temperatura para diferentes partes do ovo sem perfurar conchas.

4 E como eles fizeram isso? Usando o conhecimento de como as substâncias orgânicas se comportam sob influência externa. Em 2019, um dos autores do artigo, Material Science Ernesto di MayoPostado trabalharem que ele explorou métodos ótimos para a produção de materiais porosos poliméricos. Ele e seus colegas demonstraram que, se de tempos em tempos mudarem abruptamente as condições externas, a estrutura final será menos uniforme, mais semelhante à que ocorre na natureza. Os cientistas napolíticos decidiram aplicar o mesmo princípio para cozinhar ovos. “Na prática, a idéia foi colocada alternadamente ovo cru em água quente e fria em um período relativamente curto, repetindo o ciclo até que a prontidão ideal e a gema e a proteína de ovos fossem alcançadas”, relatados os artigos. Eles chamaram seu método para tornar os ovos “periódicos”. Além disso, o grupo científico iniciou a modelagem matemática. Usando um software especial de hidrodinâmica, eles calcularam que a temperatura se espalharia dentro do ovo e que sua estrutura mudaria em quatro métodos de cozimento: todos;

fodido;

Su-vid;

Uma maneira “periódica”. Como esperado, ao se preparar, a temperatura trabalhadora dentro do ovo aumenta progressivamente até atingir 100 graus Celsius em todas as partes do ovo (isso ocorre até o final de cerca de um período de preparação de 12 minutos). Nesse caso, a proteína gira muito mais cedo que as gemas. O mesmo procedimento ocorre quando a ebulição, simplesmente descontinuada mais cedo – quando a proteína já estiver espessa e a gema de ovo ainda permanece completamente líquida. A tecnologia su-vovi inclui um longo aquecimento uniforme de todo o ovo a uma temperatura relativamente baixa, para que a gema de ovo comece principalmente à frente da proteína em termos de preparação. Mas no método periódico, ocorre o seguinte: devido à flutuação constante da temperatura do ambiente externo, a temperatura interna da gema de ovo está significativamente abaixo da ebulição, cerca de 67 graus. O perfil de temperatura da gema é semelhante ao que está acontecendo no caso da tecnologia Su-Rovi. Mas uma proteína que experimenta temperaturas acentuadas periódicas, pelo contrário, se afasta quase como quando o cozimento é apenas. “Este perfil térmico peculiar permite que você prepare o óvulo de maneira ideal em todas as suas partes”, resumidas os cientistas. Nas redes sociais, todos discutem os preços dos ovos. Por que eles estavam com pressa? E que tudo o que acontece é sobre o estado da economia russa? Nas redes sociais, todos discutem os preços dos ovos. Por que eles estavam com pressa? E que tudo o que acontece é sobre o estado da economia russa?

5 Parece lindo, mas funciona na prática? Para verificar isso, os cientistas realizaram testes de laboratório, preparando ovos comprados em um supermercado local em todas as quatro maneiras. Eles analisaram o resultado com a ajuda da espectroscopia de IR, ressonância magnética nuclear e espectrometria de massa. E as conclusões confirmaram completamente os orçamentos preliminares. Além disso, os cientistas mostraram que, nos ovos preparados por um método periódico de preservação mais útil – especialmente a Trofan, um aminoácido importante que é o antecessor da serotonina e Jogando Um papel importante na função cerebral. Em conclusão, os cientistas, é claro, realizaram degustação. Segundo eles, a proteína do ovo, cozida por um método periódico, provou ser o mais semelhante possível, que pode ser encontrado em ovos cozidos, enquanto a gema de ovo é o resultado da preparação usando a tecnologia SU-VID. O sabor acabou sendo mais saturado e a gema de ovo é mais doce do que em outros métodos de cozimento.