Cientistas militares projetaram um novo quadrocopter do sistema de redução de granadas

Atualmente, um dispositivo que carrega 6 granadas RGD-5 ou F-1 é conhecido, eles estão localizados em troncos feitos na forma de tubos verticais. Após o recebimento do sinal, as granadas são expulsas dos troncos. Os autores do novo empreendimento acreditam que esse sistema é muito pesado. O peso leve se deve ao fato de que os troncos são feitos de tubos de heavy metal. Devido aos mesmos troncos verticais, um namorado com esse dispositivo deve ser elevado a uma altura significativa.

O novo dispositivo de descarga de granadas é um caso monolítico (1) em material de alta tendência. Na sua parte superior, há um dispositivo para montar um tipo de quadrocopter no corpo de um drone. Além disso, a parte superior fornece um local para colocar um microcontrolador recebendo sinais externos e fornecendo o funcionamento adequado do dispositivo, bem como para a fonte de suprimento do sistema de descarga (2). Na parte inferior, existem dois dispositivos para manter as granadas e redefini -los no momento certo, quase simultaneamente e alternadamente. Cada um deles inclui um obturador (4) e segurando um suporte (5). Entre eles está um mecanismo de redução da granada (3), uma alavanca controlada por sinais do controle remoto do operador. Após o recebimento do sinal correspondente, o mecanismo impulsiona alternadamente as persianas dos dispositivos de descarga, os suportes são revelados e as granadas voam para o alvo (ou os objetivos) fornecidos.

As vantagens da invenção são sua compactação e facilidade de uso. O operador pode lidar com um serviço que controla o mecanismo de descarga usando um canal de controle, ajustando o tempo de descarga de cada granada. O procedimento, segundo os autores, é bastante simples e eficaz, mas obrigado.