Cinco candidatos para o título escolheram acadêmicos de cinema "O melhor filme" "A águia dourada"

Do que esses filmes estão falando? O que você escolheu de uma lista provisória muito longa para acadêmicos de cinema?

Os filmes “ar” e “amor da União Soviética” aparecem em 14 indicações. Atrás dos dois filmes estão o primeiro canal. “Air” – sobre o batalhão feminino dos pilotos durante a grande guerra patriótica. Os papéis mais importantes na foto foram interpretados por Sergey Behrukov, Elena Lyadova e Anastasia Talyzina (todos são explicados nas indicações de ator do prêmio). As meninas muito jovens, muitas das quais nem conseguiram conhecer seu amor, são controladas com dispositivos voadores pesados ​​e tentando entender por que toda essa vida está prestes a ser a morte.

Anastasia Talyzina no papel -título do jovem piloto no filme “Air”. Foto: Kinopoisk.ru

“Amor pela União Soviética” também transfere o espectador durante a grande guerra patriótica. Os personagens principais são atriz e escritora realizada por Angelina Strechina e Roman Vasiliev (ambos também podem receber estatuetas nas indicações em exercício). Os protótipos dos heróis eram Valentina Serova e Konstantin Simonov – sua história de amor.

Angelina Strechin no filme ‘Amor da União Soviética’. Foto: Canal um

Outro sucesso de bilheteria – “Cem anos antes”, de acordo com as obras de Kira Bulychev, é explicado em 8 indicações. E por trás do filme está o canal “Rússia” e o vgtrk de Holding, que os especialistas da “águia dourada” são geralmente preferidos. Aqui, devo dizer que em uma situação em que muitos filmes de conto de fadas estão incluídos no país, os especialistas em preços que eles ignoraram – praticamente não há contos de fadas nas indicações. Mas o filme “Cem anos à frente” – de acordo com a imaginação – gênero – é totalmente responsável por essa direção. Seus heróis são estudantes do ensino médio que se mudam a tempo e tentam conhecer as verdades eternas. Lembre -se de que o próximo filme da franquia Future já está sendo gravado. Eles serão uma história sobre um dos heróis – “Veselchak U”, interpretado por Alexander Petrov.

“Cem anos à frente” – fantasia. Foto: Kinopoisk.ru

O filme “Assista -me!” Feito pelo mestre do cinema russo Vladimir Grammatikov (é possível que ele receba um prêmio pelo melhor preço de controle). Na caixa registradora, ele mostrou os números muito mais baixos do que aqueles em que os fabricantes contavam. Mas os acadêmicos do cinema da Golden Eagle enfatizaram a foto em cinco indicações. Aparentemente, o filme é geralmente próximo daqueles, que são baseados em memórias de autores em crianças. O roteiro da foto foi escrito por Andrei Konchalovsky junto com Elena Kiseleva. E novamente o espectador retorna durante a grande guerra patriótica. E ele pode apreciar o jogo de Alexandra Ursulyak, que interpretou talento sua mãe – ela é toda responsabilidade por ela e pela vida juvenil.

Aproveitamos a chance de assumir: é muito provável que o filme “Eternal Winter” seja chamado de melhor este ano. O fato é que a última vez que a foto de Boris Khlebnikov “Sneguir” venceu a águia dourada, embora houvesse pessoas que não acreditavam em seu prêmio. Então, com o “inverno eterno”. O filme sobre como a família na cidade trabalha perdeu o filho. O homem morreu por causa da má conduta de um hooligan local. Mas o filme geralmente discute os pensamentos e ambições dos pais, cujos filhos não voltaram para casa. O pai e a mãe eram muito talentosos por Alexander Robak e Yulia Marchenko. Infelizmente, não há esses nomes nas indicações de ator de The Golden Eagle este ano.

Alexander Robel no inverno eterno. Foto: Kinopoisk.ru

Quanto à série, eles são considerados em duas direções na águia dourada: televisão e aqueles que filmaram plataformas on -line. “Admiraal Kuznetsov, Stolypin” e “Eu não posso viver sem você, competirá pelo título da melhor série de televisão. E elogios como a melhor série de plataformas on -line, a” faixa “,” Golden Bottom “e” Confrontation ” pode ser concedido.

O fundo dourado é sobre as famílias de ricos empresários russos. Eles não podem compartilhar a herança em um deles. E os altos e baixos dos herdeiros são muito interessantes para seguir o público. Alexey Guskov, que interpretou o patriarca, talvez tenha o prêmio como o melhor ator em série. E Julia Snigir é como uma atriz. No “dia de ouro”, ela atuou como quase um membro da família, mas de fato – contratada por membros da família do principal gerente da empresa. Além disso, uma mulher atraente, a quem os sentimentos de dois homens ricos tinham ao mesmo tempo.

A série “Track” é chamada de melhor crítica no ano passado. Ele conta a história da mãe e da filha que moram na capital, mas de repente a garota vai para uma pequena cidade onde ela desaparece. Seu desaparecimento é desenhado por vários eventos. A mãe, que veio salvar a filha, acaba sendo a figura central de tudo o que acontece. Karina Razumovskaya, que interpretou sua mãe, foi indicada para a Golden Eagle como a melhor atriz em série.

A série “confronto” foi gravada de acordo com o trabalho de Julian Semenov – uma tentativa moderna de filmar o clássico soviético. A série foi exibida na TV e suas resenhas não foram ruins.