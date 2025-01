Cinco feridos após o desabamento de um prédio em construção na estação ferroviária de Kannauj

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas e 23 foram resgatadas, e várias outras podem estar presas depois que uma laje em construção desabou na estação ferroviária de Kannauj, em Uttar Pradesh, no sábado, disseram autoridades.

A polícia e as equipes de resgate, incluindo pessoal da Força Estadual de Resposta a Desastres, estão trabalhando para libertar os trabalhadores presos. Os resgatados foram levados ao hospital para tratamento.

A Northeast Railway CPRO Pankaj Kumar Singh afirmou que cinco trabalhadores feridos foram transferidos para um hospital para tratamento.

“Recebemos informações sobre o incidente às 14h39. Cinco trabalhadores ficaram feridos e estão sendo tratados no hospital. Foi anunciada uma indenização de Rs 50.000 para os gravemente feridos e Rs 5.000 para os que sofreram ferimentos leves”, disse Singh. .

As operações de resgate estão em andamento e as equipes ferroviárias e do governo estadual estão coordenando os esforços de socorro no local.