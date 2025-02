Cinco medalhas foram conquistadas por InGushetia Boxers no Campeonato Júnior do Distrito Federal do Norte do Cáucaso

A equipe júnior da InGushetia ganhou um ouro, três medalhas de prata e duas em bronze no SKFO Championship for Boxing, disse o serviço de imprensa da Federação de Boxe do RI.

As competições ocorreram entre 135 juniores de 17 a 18 anos. 13 prêmios de prêmios foram jogados.

“Gold” na categoria de peso de 63,5 kg levou Hyus Tagirov. Ibrahim Khamkhoev (51 kg), Hamzat Mosagov (60 kg) e Magomed-amin Aktaliev (80 kg) se tornaram medalhistas de prata. “Bronze” foi recebido por Jamaleil Meyeriev (60 kg) e Imran Dzaurov (+92 kg).

Antes, foi relatado que o lutador de Kabardino-Balkaria, com deficiência auditiva, trouxe “ouro” ao campeonato da Rússia.