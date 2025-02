Cinco ministros de estrangeiros árabes rejeitam o deslocamento forçado dos palestinos

Os principais diplomatas do Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar rejeitaram no sábado durante uma reunião do Cairo. deslocamento de palestinos, de acordo com uma declaração conjunta.

Ministros das Relações Exteriores rejeitaram qualquer “violação de direitos inalienáveis” dos palestinos em suas terras, por “povoadoexpulsão, demolições em casa, anexaçãoA depoimento da terra de seu povo através do deslocamento, incentivou a transferência ou arrancou -a dos palestinos de suas terras.