Cinco Minutos, Bruno Vespa é imparável: aqui está quem acompanha seu programa

QUEM SOBE (Cinco minutos)

As expectativas de um cessar-fogo e de um futuro de paz no Médio Oriente são confirmadas por todas as pesquisas, mas mais uma vez a Auditel diz-nos quão generalizada é esta necessidade. Quase 5 milhões de pessoas, o que representa uma participação de 24,6%, assistiram ao episódio de quarta-feira à noite de Five Minutes on Rai 1 com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, como convidado no estúdio. Graças à nova medição da audiência total, pode-se confirmar que Bruno Vespa atraiu cerca de 20.000 espectadores, principalmente millennials, do conjunto de dispositivos tecnológicos (PCs, tablets, smartphones, etc…). Nada mal, considerando que a interpretação simultânea inevitavelmente “retarda” o ritmo de um programa de televisão. E definitivamente um dos melhores resultados para o formato do jornalista de L’Aquila.





Equilibrado, pragmático e direto, o membro do Knesset fez um excelente relato de si mesmo, que aparentemente foi apreciado pelos cidadãos. Seria arriscado dizer que tal bacia coincide matematicamente com a famosa maioria religiosa que não partilha das posições antiocidentais de certos esquerdistas, mas é certamente um sinal.

Uma das passagens mais fortes: “Uma escolha dolorosa para nós, mas um verdadeiro líder deve escolher entre uma opção terrível e uma não tão ruim”. Sa’ar teve um enorme impacto sobre as mulheres e pessoas com menos de 35 anos que aguardavam os pacotes de Stefano De Martino.