Cinco pessoas mortas e várias feridas após caminhão colidir com o ritmo em Nashik, Maharashtra

Pelo menos cinco pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em uma colisão entre um tempo e um caminhão em Nashik, Maharashtra, no domingo, disse a polícia.

O infeliz incidente ocorreu no Dwarka Circle, perto do templo de Ayyappa, por volta das 19h30, acrescentaram.

“Havia 16 passageiros no Tempo, que se dirigia para a área do CIDCO. Eles voltavam de um evento religioso em Niphad. O motorista do Tempo perdeu o controle do veículo e bateu na traseira do caminhão que transportava barras de ferro. “O incidente ocorreu no local. Alguns dos feridos estão em estado crítico”, disse um policial.

A polícia e os bombeiros correram para o local e iniciaram operações de resgate imediatas com a ajuda de moradores e transeuntes.

Alguns dos feridos foram levados às pressas para o hospital distrital, enquanto outros foram internados em centros médicos privados para tratamento, acrescentou o responsável.

De acordo com a polícia e autoridades de saúde, o número de mortos pode aumentar ainda mais, pois algumas pessoas sofreram ferimentos graves.

Com contribuições de Pravin