Em 30 de janeiro de 2025, oito reféns – três israelenses e cinco cidadãos tailandeses – o Hamas foi libertado após mais de um ano de cativeiro de gás. Este lançamento fez parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Entre os libertados estavam o soldado israelense Agam Berger, os civis Arbel Yekhud (29) e Gadi Mozhes (80), além de cidadãos tailandesos que Worel em plantações agrícolas localizadas perto de Gansak: Ponsak Tenn, Sábia Suvannaham, Vatchar Srian, Bannavat Sitao e Suranak Lamnau

Os reféns israelenses foram transferidos para a Cruz Vermelha e depois encontraram suas famílias com base no Exército de Defesa de Israel (IDE). Os trabalhadores da Tiral em um helicóptero foram transportados em licença médica, onde sofrerão um exame, e somente então, após a conclusão de todas as formalidades, eles irão ao seu país de origem.

A reunificação emocional trouxe grande alívio e alegria às famílias que experimentaram uma longa e dolorosa expectativa do retorno de seus entes queridos.

As famílias de cinco cidadãos da Tailândia, livres do cativeiro no setor de gás na quinta -feira, choraram de alegria, aprendendo que seus parentes foram transferidos para a Cruz Vermelha e foram enviados para a fronteira com Israel após 482 dias de cativeiro.

Tenna de Ponsak, Suvannaham Satians, vigilância, Bannavat Sitao e Surasak Lamnaau trabalharam em colônias israelenses perto de Gaza em 7 de outubro de 2023, quando milhares de terroristas, liderados pelo Hamas, quebraram a fronteira, matando cerca de 1.200 pessoas e capturando 251 hospedeiros, principalmente civis.

A primeira -ministra da Tailândia Patongan Chinavat disse que estava “feliz” o retorno desses cidadãos.

Essa liberação ocorreu no contexto de um cessar -fogo frágil entre Israel e Hamas, que é observado a partir do momento de sua implementação há duas semanas. O acordo também incluiu a libertação de prisioneiros palestinos de Israel 110.

Problemas durante o lançamento

O processo de liberação de reféns não pôde fazer sem dificuldades. As mensagens mostram que alguns reféns foram forçados a passar por uma multidão caótica e hostil em gás, antes de serem devolvidos, o que enfatiza a natureza estressante e instável da situação.

Este evento marca um ponto importante em um conflito em andamento, trazendo esperança às famílias e comunidades afetadas pelo cativeiro prolongado. No entanto, problemas humanitários e políticos mais amplos na região não são resolvidos.