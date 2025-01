Cirurgião Geral dos EUA pede rótulos de advertência sobre câncer em bebidas alcoólicas

Numa medida importante que poderá afectar a indústria do álcool, o Cirurgião Geral dos EUA, Vivek Murthy, recomendou que as bebidas alcoólicas contenham advertências sobre os riscos de cancro associados ao seu consumo. O anúncio destaca a ligação do álcool a pelo menos sete tipos de cancro, incluindo cancro da mama, do cólon e do fígado, e visa aumentar a consciencialização sobre os riscos para a saúde que muitos consumidores americanos ainda desconhecem.

Principais descobertas sobre álcool e câncer Segundo Vivek Murthy, o consumo de álcool é a terceira causa evitável de câncer nos Estados Unidos, depois do tabaco e da obesidade. Apesar disso, a maioria das pessoas ainda desconhece a ligação entre álcool e câncer. O comunicado pede diretrizes de saúde atualizadas sobre o consumo de álcool para melhor informar as pessoas sobre os riscos potenciais.

O consumo de álcool está ligado a milhares de casos de cancro e é responsável por 100.000 diagnósticos de cancro e 20.000 mortes todos os anos nos Estados Unidos.

Impacto na indústria do álcool. A notícia de Murthy já provocou ondas de choque na indústria do álcool, fazendo com que os preços das ações de grandes empresas como Diageo, Pernod Ricard, Anheuser-Busch InBev e Heineken caíssem mais de 3% em alguns casos.

A recomendação atualizaria as advertências existentes sobre o álcool, que atualmente apenas alertam sobre os riscos de beber durante a gravidez e o potencial de comprometimento do julgamento. As mudanças propostas por Murthy incluiriam uma advertência mais clara sobre o câncer nos rótulos, semelhante às advertências nos maços de cigarros, que estão em vigor desde 1965.

Incerteza sobre a implementação Embora o aviso exija ação, ainda não está claro se as recomendações serão implementadas antes do final da administração de Joe Biden. A decisão de atualizar os rótulos seria tomada em última instância pelo Congresso.

A notificação de Murthy reacendeu os debates sobre a saúde pública e o papel do governo na regulação do sector do álcool, estabelecendo as bases para possíveis mudanças nas práticas da indústria e nos padrões de rotulagem nos próximos anos.

Fonte