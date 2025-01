CISF jawan dá um tiro em si mesmo e morre no aeroporto de Surat

Um jawan pertencente à Força Central de Segurança Industrial supostamente se matou com um tiro de sua arma de serviço no Aeroporto Internacional de Surat no sábado, disse a polícia.

Kisan Singh (32), membro do CISF, cometeu suicídio no banheiro do aeroporto por volta das 14h10, disseram.

Singh, que veio de Jaipur e foi colocado no aeroporto de Surat, deu um tiro no estômago, disse NV Bharwad, inspetor da delegacia de polícia de Dumas.

“Ele foi levado às pressas para um hospital privado, onde os médicos o declararam morto”, disse Bharvad.

A razão para a medida extrema tomada pelo jawan não ficou imediatamente clara, disse o responsável, acrescentando que uma investigação mais aprofundada estava em curso.