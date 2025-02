Na clínica n ° 8 da cidade de Belgorod, funcionários e pacientes desenvolveram o procedimento de emergência. Segundo a lenda, três pessoas ficaram feridas durante o perigo da rúcula no prédio.

O serviço de imprensa da prefeitura observou que os participantes eram agidos de forma clara e harmoniosa. Eles se mudaram para o refúgio, chamados de serviços de emergência, forneceram primeiros socorros aos feridos.

Durante os exercícios da instituição médica, eles suspenderam o trabalho completo. Os pacientes tratam isso com entendimento. Durante o treinamento, eles conseguiram descobrir como agir em emergência.

Depois de analisar os erros, a clínica retornou ao modo operacional usual.

No início do shopping Belgorod, eles verificaram o trabalho dos funcionários durante o perigo do foguete.