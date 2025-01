Clássico, elegante, glamour – jacquemus vai adulto para a primavera 2025

Simon Porte Jacquemus analisou a década de 1950 para Jacquemus Spring / Summer 2025. A coleção, chamada “La Croiseère”, é francês para “Cruise”. O Criador foi inspirado pela moda francesa e americana desde a década, incutindo criações de idades de costura dourada e tapetes vermelhos de Hollywood. O show pronto para vestir ocorreu durante a semana de moda costurando em Paris e acenou em Couture, tanto em seu formato de estilo da sala quanto nas próprias roupas. O Intimate Show ocorreu no apartamento Art Deco do renomado arquiteto francês Auguste Perret, com apenas 40 pessoas presentes, incluindo Anna Wintour, Carla Bruni, Pamela Anderson e Tina Kunakey.

A aparência estava claramente longe das roupas do resort em uma área mais adulta. Peças clássicas e glamourosas atingem a pista, incluindo silhuetas on -line, casacos de ópera estampada de animais, luvas de couro completas e uma saia de bolinhas acabadas com um trem dramático. Com a escalada altamente discutida de moda elegante, o momento para um estilo educado e sofisticado deve continuar. Antes, mais sobre a coleção Jacquemus Spring / Summer 2025.

Elegância adulta

Jacquemus é conhecido por shows de destino em lugares distantes, com designs que refletem o ambiente: vestidos de camisa drapeados e musselina em tons pastel mostrados em Capri; Bine com uma cabeça amassada nas margens arenosas de Oahu; Extensões muito longas de tecidos transparentes ao longo das montanhas salgadas de outro mundo no sul da França. Para o desfile da primavera / verão 2025 – ambos durante a semana de moda – a costura de Jacquemus adotou novamente o quadro com uma coleção inspirada na costura.

O show ocorreu em Paris em um apartamento em puandes projetados pelo arquiteto Auguste Perret, que forneceu o pano de fundo da sala de estar da sala de estar. A moda também foi inspirada em costurar com peças que têm elegância e glamour e são decididamente mais adultos do que coleções anteriores.

Inspiração da costura francesa e estilo americano emblemático

A coleção reuniu os mundos do estilo francês e americano. De acordo com uma entrevista com VogaJacquemus pensou na moda francesa e americana depois de abrir suas lojas em Nova York e Los Angeles, bem como a maneira como Coco Chanel e Christian Dior lideraram para essas várias décadas antes. Isso o inspirou a procurar shows de costura francesa no estilo de lounge e aparência emblemática da atriz americana, principalmente Marilyn Monroe. As referências, pensando na moda da moda da década de 1950 e Hollywood, foram fundidas na pista na forma de cenários clássicos e elegantes. No entanto, a adição de peças como roupas ao ar livre com colarinho de funil, jaquetas esportivas em trimestres de tênis zip e camurça, emprestou um elemento moderno.

Celebridades

A primeira fila foi cheia de celebridades na Lista A, incluindo Pamela Anderson, Carla Bruni, Tina Kunakey e Tyla. Suas roupas incluíram uma variedade de peças da assinatura de Jacquemus. Anderson usava uma saia on -line completa, uma saia de gola, bombas e um bolso, que eram um aceno para alguns dos olhares da coleção que acabaram de ser perturbadores.

