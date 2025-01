Clima de Delhi: 27 trens chegam atrasados ​​​​devido à ‘névoa densa’ enquanto o mercúrio cai na capital nacional

À medida que as ondas de frio atingem a capital nacional, o nevoeiro denso continua a cobrir muitas áreas, causando grandes perturbações nos horários dos comboios em todo o norte da Índia.

Conforme relatado pela ANI, cerca de 27 trens chegam com horas de atraso devido à visibilidade reduzida, causando atrasos significativos aos passageiros. A situação é particularmente desafiadora durante o pico do inverno, quando a neblina afeta frequentemente o transporte.

De acordo com a Indian Railways, o Unchahar Express (14217) enfrentou um atraso de 215 minutos às 6h00 de sexta-feira, causando grandes transtornos aos passageiros.

Da mesma forma, o Kaifiyat Express (12225) está 178 minutos atrasado. O Prayagraj Express (12418), outro trem importante na rota, está atrasado 110 minutos, enquanto o Vikramshila Express (12367) está atrasado 119 minutos.

Delhi: 27 trens que partem de várias estações de Delhi estão atrasados ​​devido ao denso nevoeiro. (Foto: ANI)

Outros atrasos importantes incluem o AP Express (20805), que está 240 minutos atrasado, e o RKMP NZM SF Express (12155), que está 109 minutos atrasado.

O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) previu um dia de neblina, com a temperatura máxima provavelmente em torno de 19 graus Celsius. O departamento também prevê neblina muito densa no sábado e condições de neblina densa no domingo.

Entretanto, a qualidade do ar na capital nacional continuou na categoria ‘má’. De acordo com o Conselho Central de Controle de Poluição, o AQI foi registrado em 294 em Delhi hoje às 7h.

Comitê de Controle de Poluição de Delhi (DPCC), Mundka registrou um AQI de 324, Narela atingiu 320, Nehru Nagar atingiu 360 e Patparganj registrou um AQI de 377. Além disso, Okhla Fase-2 relatou um AQI de 351, enquanto Sonia Vihar ficou em 323. .

Notavelmente, Vivek Vihar teve a leitura mais alta, 390. Outras áreas como RK Puram (344), Rohini (343) e Najafgarh (221) também apresentaram qualidade do ar prejudicial à saúde. No entanto, os dados de Punjabi Bagh permaneceram insuficientes nas últimas 24 horas.

Entretanto, áreas como Mandir Marg (144) e Sri Aurobindo Marg (156) apresentaram níveis de AQI relativamente mais baixos, mas ainda moderados.

Imagens do abrigo noturno AIIMS mostraram pessoas descansando confortavelmente, apesar das preocupações constantes com a qualidade do ar na cidade.

Um IQA entre zero e 50 é considerado “bom”, 51 e 100 “satisfatório”, 101 e 200 “moderado”, 201 e 300 “ruim”, 301 e 400 “muito ruim” e 401 e 500 “grave”.

Na manhã de quarta-feira, o CAQM revogou as medidas do Estágio III do GRAP revisado, com efeito imediato em Delhi-NCR após a deterioração da qualidade do ar.

