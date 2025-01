Clima de Delhi: chuvas e neblina densa provavelmente em meio a uma queda acentuada na temperatura, IMD emite alerta amarelo em …

O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) emitiu um alerta amarelo, prevendo chuva e trovoadas em Delhi NCR no sábado. Chuva fraca é possível por volta das 17h de sábado, de acordo com atualizações do Google. No entanto, a previsão do IMD dizia: “Céu geralmente nublado. Chuva/garoa muito fraca nas primeiras horas da manhã.”

Situação do voo: O Aeroporto de Delhi postou no X que procedimentos de baixa visibilidade estão sendo realizados no Aeroporto de Delhi. “Todas as operações de voo estão normais no momento. Solicita-se aos passageiros que entrem em contato com a companhia aérea em questão para obter informações atualizadas sobre o voo”, disse ele.