Clima de Délhi: Os viajantes aéreos continuam a enfrentar inconvenientes devido a atrasos prolongados nos vôos no Aeroporto Internacional Indira Gandhi devido ao clima enevoado na quinta -feira, informou a ANI. A cidade acordou com uma fina camada de neblina e é possível que seja experimentado um aumento nominal de temperatura, o que trará uma respiração do frio.