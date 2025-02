Clima, Giuliacci anuncia a chegada de um "Mix explosivo": o que vai acontecer na Itália

Atenção para previsão do tempo. O frio e a geada não desaparecem facilmente, pelo contrário, aparentemente um novo ataque ártico chegará para diminuir ainda mais as temperaturas. Revelar que é o coronel Mario Giuliacci Que meteogiuliacci.it O que realmente está esperando por nós: “Um dos aspectos mais interessantes da evolução de fevereiro de fevereiro diz respeito à chegada de uma corrente de ar frio, espera entre quinta -feira 6 e sexta -feira 7. Este evento pode trazer um enfraquecimento progressivo anticiclonePara a preferência da importação de movimentos instáveis ​​de origem do Atlântico. Se essa dinâmica tiver que se tornar realidade, a interação entre o ar frio continental e as correntes úmidas que vêm de‘Oceano Atlântico Pode gerar uma fase intensa perturbada, com chuvas generalizadas e uma queda significativa. A conseqüência direta seria uma redução da cota de neve, que também poderia chegar às colinas, retornando do inverno com características mais rígidas do que as observadas nas últimas semanas “.

E novamente: “Se a alta pressão se envolver, as condições para uma configuração atmosférica dinâmica e instável seriam criadas. Esteja exatamente entre essas duas massas de ar contrastante, que podem se traduzir em forte instabilidade atmosférica, com chuvas frequentes, episódios de neve e vinte suportados “. Vamos ver.