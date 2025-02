Clima, giuliacci: há um distúrbio muito forte para tocar a Itália, onde e quando

Um distúrbio muito forte está prestes a tocar na Itália. O norte do país será atravessado por portas e uma queda drástica de temperatura. Para dar uma imagem completa do que nos espera, o coronel é Mario Giuliacci São Maryoinculi.i T: “Os mapas meteorológicos confirmam que será muito sábado, 1 de fevereiro nublado um chuvoso No noroeste e, pelo menos de manhã, também no nordeste, com exceção do leste de Emilia e Romagna, áreas onde a chuva será esgotada na noite passada.

Então, o fim de semana, no norte, começa com mau tempo, também caracterizado por uma nova queda de neve nos Alpes, mas sempre apenas em alturas médias-altas, ou mais de 800-1200 metros. Esta fase do mau tempo será esgotada a cada dia no sábado e depois abre caminho para um domingo 2 de fevereiro em que o sol retornará a brilhar praticamente em todas as regiões do norte “. Então o coronel também faz o ponto de qualquer maneira o que acontecer no resto da península: “Entre a segunda parte de sexta -feira e o dia do sábado, as chuvas também terão algumas áreas do centro e, em particular, a Toscana, depois as partes se vestem no domingo: enquanto em muitas áreas do centro e acima de tudo , do norte, o bom tempo puxará, outra interrupção trará chuvas generalizadas ao sul “.