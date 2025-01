Clima hoje: IMD prevê mais nevascas nas regiões do Himalaia nos próximos 3-4 dias, onda de frio em 3 estados

O Departamento Meteorológico da Índia emitiu um alerta de queda de neve para os estados do Himalaia durante os próximos três a quatro dias. A nova nevasca também pode reduzir as temperaturas no resto dos estados indianos.

A agência de previsão do tempo previu uma situação semelhante a uma onda de frio em locais isolados em Telangana, no interior do norte de Karnataka e no leste de Uttar Pradesh no sábado, 4 de janeiro.

Alerta de queda de neve do IMD para estados do Himalaia Jammu, Caxemira e outros estados provavelmente receberão novas nevascas nos próximos 4-5 dias devido a uma perturbação ativa no oeste que se espalha pela região do Himalaia, de acordo com o cientista do IMD Naresh Kumar.

“Há uma perturbação ocidental ativa que se espalha pela região ocidental do Himalaia. Haverá nevascas leves a moderadas na região oeste do Himalaia nos próximos 4-5 dias. Podemos até esperar fortes nevascas em Jammu e Caxemira nos dias 4 e 5 de janeiro. As planícies adjacentes também podem sofrer chuvas leves a moderadas”, disse Naresh Kumar à ANI.

As condições de ondas de frio persistiram em Jammu e Caxemira, com temperaturas abaixo de zero em muitas áreas. O frio fez com que a superfície do Lago Dal permanecesse congelada.

IMD prevê onda de frio em três estados De acordo com o último boletim divulgado pelo IMD, as condições de ondas de frio provavelmente persistirão em partes de Karnataka, Tamil Nadu e Uttar Pradesh. Não haverá grandes mudanças na temperatura no noroeste ou leste da Índia nos próximos dias.

O clima hoje em Deli Delhi acordou hoje com uma densa camada de neblina, enquanto a temperatura continua em níveis baixos no sábado. Moradores da capital nacional podem testemunhar chuva fraca no dia 6 de janeiro.

“Espera-se chuva leve em Delhi no dia 6 de janeiro. A onda de frio continuará nos estados do norte. A temperatura pode aumentar de dois a três graus nos próximos dois a três dias…”, acrescentou.

Delhi registrou uma temperatura mínima de 9,6 graus Celsius na sexta-feira, com uma fina camada de neblina cobrindo partes da capital nacional. O índice de qualidade do ar (IAQ) na capital nacional deteriorou-se de “ruim” para “muito ruim”.

Uma Onda de Frio é considerada quando a temperatura mínima de uma estação é de 10 graus Celsius ou menos para as planícies e 0 graus Celsius ou menos para as regiões montanhosas, segundo o IMD.

