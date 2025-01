Clima, o significado de Mario Giuliacci: "A situação fica pior". Chuva, um pesadelo começa

Más notícias do clima: a interrupção que experimenta Itália traz um domingo 26 de janeiro Caracterizado por mau tempo, com chuvas intensas generalizadas e locais em diferentes partes do país. A precipitação atingirá principalmente o norte, mas também se estenderá à Toscana, Úmbria e Lazio. A neve abundante é esperada nos Alpes, mas apenas acima de 1200-1400 metros acima do nível do mar, pois as temperaturas permanecerão acima da média sazonal por enquanto. Para o frio real, teremos que esperar nos dias seguintes.

O ponto, no entanto, é que, como explica o coronel Mario Giuliacaci em seu site pessoal, o mau tempo não está apenas destinado a continuar, mas também piorar: Assim que essa primeira interrupção diminui, uma Onda nova e mais intensa de mau tempo Chega ao nosso país entre segunda -feira, 27 e terça -feira, 28 de janeiro. Essa segunda interrupção causará inicialmente fortes chuvas no norte e depois nas regiões tirrenianas. Não haverá escassez de queda de neve pesada nos Alpes: segunda -feira a queda de neve será limitada às alturas mais altas, mas na terça -feira devido à queda na temperatura, o nível de neve também cairá abaixo de 1000 metros.





De acordo com as últimas projeções de modelos meteorológicos, são esperados acumulações consideráveis ​​entre domingo e terça -feira: no norte da Itália, mais de 50 milímetros de chuva cai sobre uma grande parte do território, Com picos de mais de 100 milímetros em Friuli, Alto Veneto e Levante Ligure; Cerca de 15-20 milímetros de chuva nas regiões tirrenas e na Sardenha, com picos de 40 a 50 milímetros em algumas áreas da Toscana e Campânia.

A esse respeito neve, os Alpes serão confrontados com forte nevasca: Acima de 1200 metros, são esperadas acumulações de pelo menos meio metro de neve nova em grande parte da área alpina. Uma semana caracterizada por intensamente mau tempo e um gosto de um inverno mais decisivo, no qual a neve e a chuva são centrais em muitas regiões italianas. Em suma, do ponto de vista meteorológico, será uma semana ruim.