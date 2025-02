Clipe de áudio no documento do exame Maharashtra da ‘venda’ da Comissão de Serviço Público por Rs 40 lakh: 2 presos

Duas pessoas foram presas em relação a uma gravação de chamadas telefônicas virais nas quais um aspirante que paga Rs 40 lakh é supostamente solicitado a em troca do documento de perguntas do Exame Conjunto do Grupo B (não Gaculado) 2024. .

O exame está programado para domingo, acrescentou.

A filial do crime de Nagpur prendeu Deepak Sakhare (25), morador de Balaghat no vizinho Madhya Pradesh e Yogesh Waghmare (28), disse o morador de Bhandara.

“Sakhare e Waghmare foram pegos de Bhandara. Duas pessoas, identificadas como Ashish e Pradeep Kulpe, são liberadas. A queixa original no caso foi apresentada em Pune. As prisões ocorreram depois que a polícia de Pune nos alertou. O réu que ele foi entregue Polícia de novas ações legais “, disse o oficial do ramo criminal de Nagpur.

Em uma notificação emitida na quinta -feira, o MPSC disse que havia abordado a polícia de Pune para investigação depois de saber sobre o clipe de áudio viral.

O Maharashtra Group-B (Sem Serviços Gazetted) Exame combinado 2024 é um exame altamente competitivo, com 2.86.000 candidatos que devem aparecer em todo o estado no domingo.