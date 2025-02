Cloudbish na ilha de Elba: dezenas de pessoas salvas em Portoferraio

14 de fevereiro de 2025

Cloudbish, na ilha de Elba, com estradas inundadas em Portoferraio, bombeiros envolvidos no resgate: devido à água que flui, três operações de resgate realizadas para evacuar os moradores de suas casas; 28 pessoas salvas em dificuldade nos muitos carros ainda permaneciam em água e lama ao longo da estrada principal da capital da ilha de Elba. Evacuado por uma escola de dança com 12 pessoas, incluindo 9 menores e outra dúzia de uma pizzaria. No mar chegou a equipes de reforço de mergulhadores e unidades especializadas em resgate de rios. “Situação crítica, protegida”, a profissão lançada pelo município de Portoferraio. A chuva de 65 mm caiu em pouco mais de uma hora.