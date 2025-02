Club Brugge atordoa Atalanta, já que os últimos 16 estão se mudando para a Liga dos Campeões

O adolescente Chemsdine Talbi obteve um duplo mais cedo Brugge Club Participou de três gols antes de interromper um ataque do segundo tempo para uma vitória por 3-1 Atalanta Em seu empate na fase da fase do playoff da Liga dos Campeões na terça -feira.

Ferran Jutgla marcou o outro gol dos visitantes quando Brugge surpreendeu o lado italiano com uma vantagem de 3 a 0 no intervalo, mas eles tiveram que lutar contra uma ação desesperada da retaguarda no segundo tempo, enquanto seus anfitriões procuravam conjurar um pouco de retorno provável.

Adela Lookman retirou um gol para Atalanta, mas depois recebeu uma penalidade salva pelo veterano goleiro Simon Mignolet, que fez várias outras paradas importantes para impedir as esperanças de casa e ver o lado belga avançar para os últimos 16 5-2 em agregado.

A remoção de Atalanta se juntou a uma noite calamitosa para o futebol italiano, após a saída do AC Milan antes, quando foram presos em um empate em 1 x 1 pelos visitantes do Feyenoord da Holanda e deixaram a Liga dos Campeões 2-1 juntos.