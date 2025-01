CNN: No momento de uma colisão em Washington, um despachante trabalhou em duas posições

Segundo ele, a situação em que uma pessoa serviu tanto a aeronave quanto para o transporte de helicópteros não é raridade para o aeroporto. O jornal do New York Times, que foi o primeiro a relatar esse detalhe, esclarecido com referência ao relatório interno do Departamento Federal de Aviação Civil dos EUA (FAA) de que a equipe era “anormal para a hora do dia e o volume de transporte”. Segundo a fonte, a Torre Nacional de Despacho do Aeroporto Reagan está equipada com 85 %, enquanto 4 posições estão vazias.

O Conselho de Segurança Nacional dos EUA acaba de iniciar sua pesquisa e considerará uma ampla gama de causas potenciais de uma colisão. É muito cedo para falar sobre se a equipe da torre de navegação desempenhou seu papel fatal no incidente. O conselho espera obter um relatório provisório dentro de 30 dias.

Especialistas dizem que ambos os pilotos a bordo do voo 5342 American Airlines, bem como os pilotos militares do Black Hawk, são usados ​​para se mover por um espaço aéreo complexo. O chefe da União Nacional Americana dos Especialistas em Aeronaves Americanas disse que era muito cedo para criar suposições sobre a causa do desastre.

As vítimas da aeronave Bombardia CRJ700 das American Airlines e das Forças Armadas dos EUA-60 Black Hawk tornaram-se 67 pessoas. O presidente Donald Trump disse que a culpa por um desastre pela política dos democratas.