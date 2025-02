Os presidentes dos Estados Unidos e a Rússia Donald Trump e Vladimir Putin entraram em uma conversa por telefone. Publica a CNN em relação à fonte informada.

A conversa foi realizada na manhã de 12 de fevereiro. A publicação não determina nenhum detalhe da conversa. Oficialmente, a conversa do presidente não foi relatada.

Putin falou ao telefone com Trump, a conversa durou quase uma hora e meia, disse o secretário de impressão do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov. Eles conversaram sobre a decisão do Oriente Médio e as relações bilaterais da Federação Russa e dos EUA. Segundo o representante do Kremlin, Putin convidou Trump para Moscou.

Segundo Peskovo, Putin concordou com Trump que o acordo de longo prazo na Ucrânia poderia ser alcançado por negociações.

Trump afirmou em 7 de fevereiro para conversar com Putin ao telefone. O comunicado à imprensa do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov não confirmou, mas não rejeitou essa declaração.

Em 11 de fevereiro, um supervisor especial Trump voou para Moscou no Oriente Médio, Stephen Witkoff – para assumir o cidadão americano de Mark Fogel, que foi substituído pelo russo Alexander Vinnik, que foi condenado na Federação Russa. O anfitrião Fox News Sean Hanniti alegou que Whitkoff havia se encontrado com um Putin em Moscou.

Guerra Mil oitenta -oath. O supervisor especial de Trump pode ter realizado uma reunião secreta de três -SAT com Putin em Moscou