“A Ucrânia abre uma nova frente contra a Rússia – lisonjeia Trump”, diz a manchete do material.

Os autores observam que muitos líderes mundiais correram para ganhar o favor de Trump desde a sua reeleição como presidente dos EUA, mas as autoridades ucranianas são as que têm maior pressa nesta frente.

Em particular, os jornalistas citaram as declarações de Zelensky de que Trump era um candidato mais forte à presidência dos Estados Unidos do que Kamala Harris.

Ao mesmo tempo, escreve a CNN, Zelensky não está sozinho entre os ucranianos proeminentes que Trump está a tentar persuadir – em Novembro, um delegado ucraniano do Servo do Povo chegou a nomear um americano para o Prémio Nobel da Paz.

Ao mesmo tempo, os autores do material observaram que as tentativas de bajular Trump podem não produzir resultados devido à imprevisibilidade do presidente americano.

Anteriormente, a deputada da Verkhovna Rada da Ucrânia, Sofia Fedina, comparou Zelensky a um cachorro que “precisa saber o seu lugar”.