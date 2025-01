Coalizão EUA-Reino Unido lança mais ataques aéreos contra o Iêmen | Notícias do mundo

A coalizão EUA-Reino Unido lançou ataques aéreos em várias partes do norte do Iêmen, incluindo sua capital, Sanaa, antes do amanhecer de quinta-feira, informou a TV al-Masirah, dirigida por Houthi.

A coalizão lançou cinco ataques aéreos contra o distrito de Sanhan, ao sul de Sanaa, e o distrito de Harf Sufyan, na província de Amran, no norte, e um ataque aéreo contra o distrito de Al-Luhayyah, ao norte da província de Hodeidah, de acordo com o relatório.

Moradores disseram nas redes sociais que os ataques tiveram como alvo instalações militares Houthi em Sanaa, Amran e Hodeidah.

Esta é a segunda rodada de ataques a postos militares Houthi em menos de 24 horas. A TV Al-Masirah informou que os ataques aéreos da tarde de quarta-feira tiveram como alvo os mesmos locais em Sanaa e Amran.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) confirmou os ataques de quarta-feira em comunicado publicado em “.

“O grupo Houthi usou essas instalações para realizar ataques contra navios de guerra e navios mercantes da Marinha dos EUA no sul do Mar Vermelho e no Golfo de Aden”, disse o comunicado.

Após os ataques, o oficial Houthi Hussein al-Ezzi escreveu no X antes do amanhecer de quinta-feira que “os Estados Unidos continuam a sua agressão, mas não sabem o que os espera”.

O grupo Houthi, que controla grande parte do norte do Iémen, tem lançado ataques com foguetes e drones contra Israel e perturbado o transporte marítimo “ligado a Israel” no Mar Vermelho desde Novembro de 2023, em solidariedade com os palestinianos no meio do seu conflito com Israel na Faixa de Gaza.

Em resposta, a coligação naval liderada pelos EUA estacionada na área tem conduzido ataques aéreos e ataques regulares contra alvos Houthi para dissuadir o grupo, levando os Houthis a expandir os ataques para incluir navios de guerra dos EUA, a agência de notícias Xinhua.

No início de 5 de janeiro, uma coalizão naval liderada pelos EUA também lançou três ataques aéreos contra a província de Saada, no norte do Iêmen, informou a TV al-Masirah, dirigida pelos Houthi.

Os ataques tiveram como alvo uma instalação militar do grupo Houthi na cidade, disseram moradores nas redes sociais.