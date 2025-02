‘Cocaína não pior que o uísque, a proibição como ela vem da América Latina’: Colômbia aponta para nós

A reunião do governo: transmitida ao vivo pela primeira vez, de acordo com um relatório da AFP, diz Petro, afirma que “a cocaína é ilegal porque é feita na América Latina, não porque é pior que o uísque”.

“Os cientistas analisaram isso. A cocaína não é pior que o uísque. A indústria mundial de cocaína poderia facilmente desmontar se a droga for legalizada em todo o mundo. Se você quer paz, precisa desmontar o negócio (tráfico de drogas). Poderia facilmente desmontar se eles legalizarem cocaína no mundo. Seria vendido como vinho ”, disse Petro.

O maior produtor de cocaína do mundo na Colômbia, exportador

Em particular, a Colômbia é o maior produtor e exportador de cocaína do mundo, de acordo com seu comércio em grande parte com os Estados Unidos e a Europa, de acordo com um relatório da AFP. De acordo com o escritório da ONU sobre drogas e crimes, em 2023, a produção de cocaína atingiu um recorde na Colômbia, disparando 53 % para 2.600 toneladas.