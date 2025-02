Código civil uniforme de Uttarakhand: Falsas queixas de acordo com a lei para incorrer em 10.000 Rs, Governo de Warts

Dias depois de Uttarakhand se tornar o primeiro estado do país a implementar o Código Civil Uniforme (UCC), o governo do estado alertou as pessoas que não registram queixas falsas nos termos da lei, informou uma declaração oficial na quinta -feira.

Se alguém apresentar uma queixa falsa com a polícia contra qualquer um, será imposto uma multa, o que se recuperará como a renda da terra, acrescentou. Esta disposição foi feita para impedir aqueles que obstruem solicitações por meio de queixas falsas.

De acordo com as informações publicadas pelo Departamento de Interior de Uttarakhand, tudo o possível para manter os pedidos e registros feitos sob o Código Civil Uniforme sem disputas foi feito. O capítulo 6, regra 20 (subseção 02) das regras esclarece que, se uma pessoa apresentar uma queixa falsa, ela será avisada pela primeira vez.

Se o crime for repetido, a pessoa que faz será multada com Rs 5.000. Uma multa de Rs 10.000 deve ser paga para apresentar uma queixa falsa pela terceira vez, disse o governo.

O valor recebido como multa deve depositar on -line on -line pelo demandante dentro de 45 dias. Em caso de inadimplência no tempo, a recuperação será realizada através de um oficial de Tehsil. O objetivo desta disposição é negar a possibilidade de assédio por meio de falsas queixas.

Em 27 de janeiro, Uttarakhand, governado pelo BJP, tornou -se o primeiro estado da Índia independente a implementar o Código Civil Uniforme, que promove leis iguais para cada cidadão em todas as religiões e padroniza as leis pessoais sobre casamento, divórcio e propriedade.

A provisão da UCC para o registro obrigatório das relações de vida foi altamente criticada por seu potencial de violar o direito das pessoas de privacidade. No entanto, o primeiro -ministro Pushkar Singh Dhami o justificou dizendo que o registro obrigatório de casais que vivem em casais ajudaria a evitar incidentes brutais, como o assassinato de Shraddha Walkar por seu parceiro de vida.

O UCC refere -se a uma proposta legislativa única sob um código comum, onde todas as comunidades religiosas estariam sujeitas às mesmas leis que governam o casamento, o divórcio, a herança, a adoção e a manutenção. Embora a Índia tenha um “código criminal” único aplicável a todos os seus cidadãos, ela não possui um conjunto único de leis civis.

Com ingressos para Ankit