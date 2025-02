Chuva e precipitação

Observações de precipitação no dia da Páscoa podem dizer o que será a primavera. Se chover durante as férias, a primavera promete levar as chuvas e o solo é fértil. Os jardineiros devem se preparar para o crescimento ativo não apenas cultivou plantas, mas também ervas daninhas.

Sons da natureza

Importância particular é ligada ao trovão no dia da Páscoa. Esse fenômeno natural é considerado um bom sinal que prevê queda quente e mulheres de longo prazo. Tal sinal é particularmente importante para os envolvidos na agricultura.

Sinais celestes

O estado do céu de manhã, na Páscoa, pode dizer no próximo verão. Um clima escuro indica uma nova temporada de verão. Um dia ensolarado, pelo contrário, promete calor e boa colheita. Nossos ancestrais monitoraram cuidadosamente esses sinais, planejando o trabalho agrícola.

Indicadores de temperatura

É interessante notar o efeito da temperatura do ar nas previsões futuras. As geadas da Páscoa, ao contrário dos medos, são consideradas um bom sinal – elas preferem um verão quente e longo. A neve naquele dia também é percebida positiva e promete um ano de sucesso.

Observações do escritório

A sabedoria popular aconselha prestar atenção ao clima nos dias seguintes após a Páscoa. Terça -feira é considerada particularmente significativa: se após um domingo nublado, o céu ficar claro, o verão deve ser produtivo, mas com frequentes chuvas.

Essas observações de séculos, transmitidas de geração em geração, ajudaram nossos ancestrais a planejar o trabalho agrícola e a se preparar para a próxima temporada. Embora a meteorologia moderna use métodos de previsão mais precisos, os sinais populares permanecem no patrimônio cultural e continuam a despertar o interesse dos jardineiros.

